La famosa que se enteró a los 53 que tiene trastorno límite de la personalidad

Durante una reciente emisión televisiva, la integrante de Puro Show decidió compartir un detalle íntimo sobre su estado de salud mental. La comunicadora Fernanda Iglesias se refirió al diagnóstico de trastorno límite de la personalidad que recibió a sus 53 años y explicó las razones por las que comenzó una terapia profesional para mejorar su calidad de vida.

En medio de una charla al aire, la comunicadora rememoró cómo su temperamento la llevó a ser calificada como una figura difícil en el medio. Según su testimonio, la falta de asistencia adecuada en el pasado le ocasionó diversos inconvenientes en sus relaciones sociales. Sobre esta etapa, la periodista señaló: “Hay que animar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a tratarse. A mí me pasó que no lo hice a tiempo, me enojaba, tenía problemas para vinculularme, era conflictiva y fue re duro para mí”.

Al profundizar sobre el origen de sus conductas, la comunicadora decidió nombrar con precisión el cuadro clínico que padece y la importancia de abordarlo tempranamente. Respecto a su experiencia personal, remarcó: “Yo tengo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y empecé a tratarme a los 53 años. Es importante arrancar antes para que la vida no sea tan caótica”.

Finalmente, la profesional del espectáculo resaltó los avances positivos que percibe en su entorno cotidiano desde que inició el proceso terapéutico. Para concluir con su mensaje concientizador, la periodista afirmó: “Todos notan que estoy cambiada y es muy importante que la gente que pasa por esto sepa que se puede vivir mejor”.