La famosa que se está por casar luego de cinco propuestas fallidas

La empresaria Ivana Figueiras confirmó su casamiento con el exfutbolista Darío Cvitanich para el próximo 20 de marzo de 2027. La primicia había sido dada a conocer por la periodista Karina Iavícoli en la pantalla del programa LAM. La fiesta principal tendrá lugar en las instalaciones del Golf Club de Pacheco con una propuesta relajada.

La pareja compartió la noticia con total naturalidad en los meses previos a la celebración. Durante una velada gastronómica ocurrió el pedido formal de compromiso, el cual trascendió de manera pública por las fotos filtradas desde el hotel. La fecha elegida para el evento se determinó porque el número 20 representa el preferido del deportista.

En cuanto al vestuario de novia, la protagonista planea vestir un diseño tranquilo y corto a cargo de la diseñadora Joti Harriague. La ceremonia será de carácter estrictamente civil y sin pasar por el templo religioso. La razón principal de esta decisión reside en que Cvitanich ya celebró un matrimonio eclesiástico previa ocasión con Chechu Bonelli.

Respecto al armado de la nómina de concurrentes, la novia detalló que su pareja invitará a personalidades del ámbito del fútbol profesional. Por su parte, el clan familiar de la modelo aportará numerosos asistentes por tener varias hermanas en su círculo íntimo. El plan general apunta a desarrollar un encuentro sin presiones institucionales ni protocolos acartonados.

La empresaria descartó la posibilidad de ampliar la familia mediante la llegada de nuevos descendientes a su hogar. La modelo enfatizó que se encuentra completamente realizada en ese aspecto con sus 2 hijas actuales. De esta manera, el foco central de la pareja estará puesto exclusivamente en la consolidación del proyecto de convivencia matrimonial.

En la conversación televisiva, la emprendedora sorprendió al público con declaraciones sobre sus historias románticas pasadas. En su haber acumula varios ofrecimientos formales de enlace civil, incluyendo un pedido concretado por el productor Sebastián Ortega. Sin embargo, aclaró que solo dará el paso definitivo en el altar de la mano del exfutbolista.

"Tengo cinco anillos en mi mesita de luz", expresó entre risas sobre la colección acumulada por distintas propuestas recibidas previamente. Además detalló la ubicación final de esas joyas particulares: "Uno lo puse en una planta, otro lo tiré por el inodoro, otro se lo regalé a mi hija y otro se lo devolví a mi ex".

Sobre su cambio de mentalidad ante la institución del matrimonio, la empresaria compartió una reflexión sincera frente a las cámaras. "Le huía un poco al casamiento, hasta inconscientemente hacía cosas para que no sucediera, pero encontré al hombre de mi vida", concluyó sobre su firme decisión de dar el paso junto al exdeportista.