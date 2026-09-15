La famosa que sufre discriminación en la intimidad por la marca de cesárea

Un episodio de angustia se vivió en el programa Patria y Familia, emitido por Luzu y conducido por Cami Mayán, Anita Espósito y Lucas Spadafora. En el espacio donde abordaban el tema de las relaciones ocasionales y las conquistas nocturnas, Daniela Celis se convirtió en el centro de la escena al confesar la falta de vínculos afectivos que experimenta desde hace tiempo. La modelo expresó su dolor ante la actitud de los hombres, quienes suelen alejarse de su entorno de manera repentina.

Entre lágrimas, Celis expuso el rechazo que percibe por parte de los varones desde que nacieron sus hijas. “No me quiero casar, no me quiero enamorar, no quiero que críen a mis hijas. Posta, voy a llorar…”, manifestó la ex concursante del reality show ante el asombro del equipo de producción y sus compañeros de mesa. La integrante del elenco de la obra Sex, viví tu experiencia aseguró que la maternidad dificultó el contacto con el sexo opuesto y la posibilidad de concretar encuentros íntimos. “Antes cogía más que ahora. Es muy difícil”, afirmó durante la emisión.

La situación generó un debate interno en el ciclo. Anita Espósito intervino para reflexionar sobre la constante necesidad de aprobación en las personas. “No hay que conseguir nada, no hay que hacer las cosas para gustar. Tengo que ver que es lo que quiero yo. El boliche no te va a dar el garche, lo tenés que buscar vos”, señaló. Sin embargo, Celis insistió en sus reclamos hacia el comportamiento masculino cuando intenta entablar un acercamiento privado. “Uno dice que estoy buscando alguien que me escribe, me busque. No estoy buscando eso y tampoco se puede. ¿Tantas vueltas van a dar?”, recriminó la mediática.

Ante la continuidad del llanto, Mayán manifestó empatía con su colega, mientras que la hermana de Lali Espósito buscó brindarle contención emocional para aliviar el momento de tristeza. “Tal vez es reacomodar tus prioridades y que puedas ponerte a vos como prioridad. Para que veas todo lo que tenés”, le sugirió a la panelista.

Esta declaración se suma a un episodio previo revelado por la propia protagonista en una entrevista con el streamer Martín Cirio, donde rememoró una mala experiencia vivida en la intimidad a causa de una marca estética en su cuerpo. Según relató Celis, un hombre con el que mantuvo un encuentro casual reaccionó de forma despectiva ante su cicatriz de cesárea. “Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: 'Ay, ¿qué es esto?'”, recordó la modelo sobre aquel hecho.

El comentario afectó su autoestima e impactó en sus ganas de continuar conociendo candidatos en el plano afectivo. “Me dijo: '¿Qué es esto?, ¿qué tenés ahí?'. Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: 'Nunca más me saco la tanga adelante de nadie'. Quedé re traumada”, concluyó en aquella oportunidad sobre la situación que la marcó negativamente.