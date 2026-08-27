La famosa que sufrió una grave enfermedad: “Casi se me cae la piel de la cara”

La artista Magui Bravi relató el problema de salud que atravesó tras su ruptura sentimental con Octavio Cattaneo luego de una relación de 15 años. En su cuenta de la plataforma TikTok, la bailarina dio detalles del problema dermatológico indicando que "las separaciones salen caras" y confesó que "casi se me cae la piel de la cara" al inicio de su publicación. Asimismo, amplió sobre la gravedad de la afección asegurando que "casi se me cae la piel de toda la cara" durante la recuperación que le llevó casi seis meses.

Bravi se refirió a su padecimiento en redes sociales y expresó "les quiero contar algo que me pasó, que tiene que ver con una dermatitis perioral (...) y cómo un poco esto está llegando a su fin. Ultimamente usé muchos filtros porque tenía la cara reventada" al admitir las dificultades que atraviesa desde enero. Al reflexionar sobre el motivo anímico de la afección, reiteró que "las separaciones salen caras. Yo pensé que la venía piloteando increíble y no".

En relación al inicio de los síntomas, la actriz describió de manera cronológica "yo me separé en enero. Si bien veníamos con un proceso, en enero se materializó, me mudé, armé otra casa, empecé una rutina de convivir solo con mi bebito y pensé que venía genial, pero un día me desperté y lo que era un granito, era una gran mancha roja. Y de repente eran todos granitos" al explicar el impacto del cambio en su vida.

La artista remarcó que este cuadro tiene una repercusión directa en su actividad laboral "yo trabajo con mi cara. Una cosa es estar medio matada por no dormir y otra cosa es llegarle a la maquilladora de la película con la cara toda brotada" debido a que su imagen resulta una herramienta de trabajo esencial.

Respecto al tratamiento médico, relató que tras pasar por diversos profesionales que agravaron la dermatitis, encontró la solución con un cuarto especialista "el médico número cuatro fue el que me dijo que era una dermatitis perioral, que no iba a bajar con todo lo que me habían dado y me dio dos cremas" para iniciar la mejoría.

No obstante, la profundidad de la afección se reflejó en análisis de laboratorio. La bailarina detalló que "la cuestión es que el estudio de sangre me dio pésimo. Tenía el cortisol en las nubes y tenía una hormona flotando ahí muy mal. Con lo cual mis defensas también bajaron, mi piel estaba respondiendo a esa hormona y me estaba generando toda esta situación... Es decir, mi piel vivía como en una batalla campal" debido al estrés psicofísico.

Como parte del proceso de curación, implementó un cambio radical de hábitos. Bravi comentó "así que empecé toda una dieta antiinflamatoria para curar mi intestino, empecé a hacer pilates, a meditar, a usar audios subliminales y un montón de cosas que les voy a ir mostrando que me cambió la vida" como parte del tratamiento. La recuperación concluyó con resultados clínicos favorables, sobre los cuales reflexionó con optimismo "o sea, hoy en día hago este video porque me llegaron los nuevos estudios y estoy perfecta. Mis estudios de sangre están increíblemente bien" al dar por cerrado el episodio dermatológico.