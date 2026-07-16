La famosa que tiene como cábala usar ropa interior de Argentina

La fiebre mundialista despierta todo tipo de rituales entre los hinchas argentinos, y las figuras del espectáculo no se quedan atrás en la búsqueda de asegurar las victorias del conjunto nacional. Susana Roccasalvo es una de las tantas personalidades que conserva un hábito estricto durante cada torneo, el cual arrastra desde hace tres ediciones del campeonato de fútbol.

La periodista de espectáculos reveló en su ciclo televisivo que posee una rutina guardada bajo siete llaves para atraer la fortuna en cada encuentro deportivo. "En el último mundial me trajo suerte... pasó 3 mundiales y volvemos a la cábala", detalló al exhibir ante la pantalla los dos objetos que componen su ritual: una tanga con los colores celeste y blanco y un pañuelo haciendo juego.

Según explicó la propia conductora, los elementos funcionan estrictamente como amuletos de la suerte y no como indumentaria de uso diario. "Con estas salimos campeones. Todo el mundial conmigo están. Funcionó en el otro, tratemos de que funcione ahora", remarcó Roccasalvo sobre la efectividad de sus objetos cabuleros.

La rutina exige mantener las prendas cerca durante toda la jornada en la que juega el equipo nacional, especialmente en sus compromisos laborales. "La tanga me acompaña nada más, la traigo hasta al programa", señaló la conductora, quien volvió a mostrar sus objetos de la fortuna tras la victoria de Argentina frente al seleccionado de Inglaterra. Frente al escenario de una nueva final de la Selección de fútbol, la periodista se dispone a repetir el ritual con la expectativa de conseguir un nuevo campeonato y preservar sus amuletos para los próximos desafíos deportivos.