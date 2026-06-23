La famosa que tiene nuevo novio tras una escandalosa separación

El estreno de la obra Drácula II Resurrección fue el escenario elegido por Adabel Guerrero y el empresario Rodrigo Alenaz para mostrarse públicamente por primera vez. El encuentro se produjo este 23 de junio de 2026, semanas después de que la artista confirmara su ruptura definitiva con Martín Lamela. Aunque ambos llegaron por separado, las cámaras captaron su presencia conjunta y el empresario fue el primero en romper el silencio. Al ser consultado sobre el vínculo que los une, Alenaz afirmó que "Sí, todo bien los dos" y aseguró que atraviesa un buen presente personal.

Respecto a la presión mediática que rodea a la pareja, el empresario se mostró sereno y manifestó "No, no, yo tranquilo", a pesar de admitir que los comentarios iniciales sobre la relación le resultaron incómodos. Al referirse a la bailarina, Alenaz no escatimó en elogios y sostuvo que "Es una gran mujer, la que todos conocemos". No obstante, ante la pregunta directa sobre si ya habían formalizado el noviazgo, su respuesta fue negativa.

Por su parte, Guerrero expresó cierta incomodidad ante la exposición de su acompañante frente a los micrófonos. La artista explicó su postura y señaló que "No es algo que me ponga cómoda todavía. O sea, vinimos separados y la idea era irnos separados, pero sí compartir el espectáculo porque a ambos nos gusta. Me parece que todavía falta un poco para hacer una nota juntos". Además, la bailarina fue tajante sobre la dinámica con la prensa al sentenciar que "No está bueno que lo vayan a agarrar a él porque, en todo caso, las notas me las tienen que hacer a mí, no a él".

Al momento de definir su situación sentimental actual, Adabel se limitó a decir que "Estoy bien", descartando por el momento el uso de etiquetas oficiales. Sobre la posibilidad de un noviazgo, la actriz concluyó que "Estamos conociéndonos. Novios es un título que lo dice el tiempo también, ¿no?". Este nuevo capítulo en su vida privada surge tras una separación compleja, donde ella misma había revelado que dormía en habitaciones diferentes a su exmarido desde hacía dos años antes del anuncio oficial.