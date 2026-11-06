La famosa que vende fotos en Onlyfans por la crisis económica que vive

Flor Vigna volvió a la Argentina tras su participación en La Casa de los Famosos México y, en una de sus escasas apariciones públicas recientes, pasó por el programa de streaming de Martín Cirio. Allí habló con total sinceridad sobre su situación económica, explicó por qué abrió una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y detalló los motivos financieros que la llevaron a tomar esa decisión.

La deuda de Flor Vigna nació de un adelanto que recibió de una discográfica, una parte del cual quedó en manos de un mánager. “Me cagaron. De una discográfica me dieron un adelanto, una parte se la quedó un manager. Pasaron esas cosas que en la música pasa muchísimo y nunca me termino de recuperar de esa deuda”, explicó la bailarina y cantante.

El monto que todavía arrastra asciende a US$130.000. La artista aclaró que sus videoclips no le dejan ganancias directas, ya que lo que generan se destina a cancelar ese pasivo. Con humor, pidió: “Por favor, sigan viendo los videoclips”.

En ese contexto de búsqueda de independencia económica, Vigna contó que se interesó por la plataforma de contenido para adultos después de cruzarse con colegas que ya la usaban. “Me iba cruzando con muchas colegas y yo les decía: ‘¿Y qué onda vos? ¿Cómo es la cosa? Yo no te juzgo de nada’”, recordó.

Lo que terminó de convencerla fue el modelo de vínculo directo con los seguidores. “Lo que hace la diferencia es que vos hables con tus fans, que sepas su cumpleaños, cómo se llama su mamá, su color favorito”, le dijeron. Esa lógica la motivó a probar el formato bajo sus propias condiciones.

Vigna remarcó que el contenido que produce no es explícito y que en ningún momento cruzó sus límites. “Desde ahí siempre respeté mis límites”, dijo. También subrayó que no busca ser un modelo a seguir ni hacer apología de la plataforma: “Yo no soy ejemplo de nada, no hago apología. Les estoy contando lo que a mí me pasa. Por ahí el próximo año vengo y les digo: ‘Mirá, me equivoqué’”.

La bailarina diferenció la libertad corporal que siempre mostró en escena, producto del mundo del baile y de los programas de competencia, de su vida íntima, donde se identifica como demisexual. “Es raro que te cuente que sea demisexual y que en una cita no me animo a coger”, reconoció entre risas.

Además, Vigna enmarcó su decisión en un deseo más amplio de no depender de terceros. “Quiero dejar de depender de un otro”, afirmó, y explicó que su experiencia previa invirtiendo en su carrera musical, con resultados negativos, la volvió más cautelosa. “El que no arriesga no gana... y al final sí, perdí fuerte”, sintetizó.

Hoy se define como empresaria y ve la gestión de su cuenta como un negocio propio: conoce la vida de sus suscriptores más activos, les manda saludos y mantiene conversaciones personalizadas. “Yo sé toda la vida de ellos”, aseguró. En sus sesiones de fotos, la artista posó como policía y también tuvo un guiño a la Selección Argentina.

Durante la charla hubo además un momento liviano. Vigna le reveló a Cirio que, en una etapa de dudas, le había enviado un mensaje para consultarle si debía entrar a Gran Hermano Argentina, pero nunca obtuvo respuesta. Cirio aseguró no recordar el mensaje y bromeó: “Igual, no entraste, menos mal”. Ella lo tomó con humor.

La aparición dejó en claro que Flor Vigna atraviesa un momento de replanteo profesional, en el que la prioridad es recuperar el control de su carrera y de sus finanzas. Sin victimizarse ni prometer redención, habló de sus decisiones como salidas pragmáticas a un presente que, admite, todavía le pesa.