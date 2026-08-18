La famosa que vende su ropa en una feria para poder juntar plata

Cami Homs decidió abrir las puertas de su vestidor en una feria presencial en Palermo con el objetivo de fomentar el consumo responsable y renovar su propio placard. La influencer compartió con sus 1.3 millones de seguidores en Instagram el proceso de preparación y selección de las piezas de marcas nacionales e internacionales. Entre montañas de ropa, la modelo admitió que "Esto es un caos, es un poco de lo que va a haber" mientras organizaba la mercadería disponible.

La propuesta incluyó una amplia gama de artículos que van desde calzas deportivas de 10 mil pesos hasta vestidos de jean de 65 mil pesos. Entre los objetos destacados figuró una campera de gran valor emocional que Homs describió como "mi best seller, la amo con toda mi alma y no tiene uso". Asimismo, puso a la venta un vestido de jean por 60 mil pesos sobre el cual relató que "nunca me animé a usarlo" a pesar de conservarlo en perfecto estado.

La feria contó con reglas estrictas comunicadas previamente por la protagonista a través de sus redes sociales. Ella advirtió a los interesados que "No se lo pueden perder, las prendas no tienen cambio ni devolución, y cualquier cosa me escriben" para evitar confusiones durante la jornada. La oferta se completó con chalecos térmicos, buzos urbanos y lo que ella denominó como "conjuntos medio polémicos que tienen un calce espectacular" de una marca deportiva reconocida.

Esta iniciativa de moda circular no solo buscó dar una nueva vida a prendas que la modelo ya no utilizaba, sino que también funcionó como una estrategia económica personal,. La intención declarada por la joven fue "ofrecer unos precios muy buenos" para que sus seguidores puedan acceder a outfits recordados y productos de calidad que suelen tener costos más elevados en el mercado tradicional. Los visitantes pudieron elegir entre opciones para distintas estaciones, incluyendo prendas de abrigo y ropa de fiesta, bajo la supervisión directa de la influencer.