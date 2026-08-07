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Provinciales > Fiesta patronal

La fe volvió a reunir a miles de sanjuaninos en la procesión de San Cayetano

La imagen del patrono del pan y del trabajo recorrió las calles de Chimbas acompañada por cientos de fieles, que participaron con cánticos, oraciones y una destacada presencia de jóvenes. 

POR REDACCIÓN

Hace 17 horas
Miles de fieles caminaron junto a San Cayetano por las calles sanjuaninas. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La tradicional procesión en honor a San Cayetano volvió a reunir este viernes 7 de agosto a cientos de fieles en las calles de San Juan. La imagen del patrono del pan y del trabajo salió a las 16 desde el santuario ubicado sobre calle 2 de Septiembre para iniciar un recorrido cargado de fe, cantos y oraciones.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

El trayecto continuó por 11 de Septiembre, siguió por Tambor de Tacuarí, cruzó calle 25 de Mayo y avanzó por la continuación de esa arteria. Luego, la procesión dobló hacia el oeste por Rivadavia y continuó hasta calle La Isla, donde retomó 25 de Mayo hasta llegar a la capilla.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Durante todo el recorrido, cientos de fieles acompañaron la imagen con cánticos, pañuelos en alto y el rezo del Santo Rosario. Entre los presentes se destacó la participación de familias, adultos mayores y una importante cantidad de jóvenes, quienes caminaron para agradecer, cumplir promesas y pedir por trabajo, salud y bienestar.

(Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

La jornada culminó con la celebración de la misa, en una nueva muestra de la profunda devoción que San Cayetano despierta entre los sanjuaninos.

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