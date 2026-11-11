La fe y la posibilidad de una nueva vida, el mensaje de León XIV en Devoto

La visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto comenzó este miércoles 11 de noviembre, en el marco de la última jornada de su recorrido por la Argentina. El Pontífice llegará al histórico complejo penitenciario de Villa Devoto para encontrarse con alrededor de 70 personas privadas de la libertad, escuchar sus historias y compartir un mensaje religioso centrado en la dignidad humana, la misericordia y la posibilidad de una nueva vida.

La actividad se desarrollará en el gimnasio del establecimiento, que fue acondicionado especialmente para recibir al Santo Padre. El encuentro tendrá un formato reducido y una duración estimada de 30 minutos. Participarán internos seleccionados, representantes de la Pastoral Carcelaria y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

La recepción está prevista para las 8 de la mañana. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibirá al Papa en la entrada del penal. Posteriormente, León XIV ingresará para participar de una ceremonia que tendrá como principal característica la escucha de las personas privadas de la libertad.

Un encuentro centrado en las historias de vida

Uno de los momentos centrales será la presentación de tres testimonios: dos corresponden a internos que todavía cumplen sus condenas y el tercero a una persona que recuperó la libertad hace tres años. Los relatos abordarán sus experiencias personales y el papel que tuvo la fe durante el encierro y en sus procesos de transformación.

La elección de los participantes estuvo a cargo de la Pastoral Carcelaria, junto con organismos penitenciarios. Entre los criterios considerados estuvieron la conducta, la participación en actividades educativas y la incorporación al trabajo dentro del establecimiento.

A diferencia de otras celebraciones religiosas, esta vez no se realizará el tradicional lavado de pies. La propuesta apunta a darle protagonismo a las voces de quienes atraviesan o atravesaron la experiencia de la prisión.

También está previsto que los internos entreguen obsequios confeccionados por ellos mismos y que se presente un libro con cartas, reflexiones y mensajes escritos por personas alojadas en distintas unidades penitenciarias del país.

El mensaje religioso detrás de la visita

La presencia de León XIV en Devoto tiene un significado que excede el encuentro protocolar. El gesto busca expresar la cercanía de la Iglesia católica con las personas privadas de la libertad y reafirmar que la dignidad humana no desaparece como consecuencia de una condena.

La preparación espiritual de los internos incluyó jornadas de oración, cantos y reflexiones sobre el Evangelio, además de textos de Francisco y del propio León XIV vinculados con la realidad carcelaria.

Desde la Pastoral Carcelaria explicaron que el objetivo fue preparar no solamente el espacio físico, sino también el interior de quienes recibirán al Pontífice. Algunos de los participantes inicialmente manifestaron que no se sentían dignos de hablar frente al Papa. Sin embargo, el acompañamiento religioso les permitió reconocer que también podían transmitir un mensaje de esperanza.

La propuesta pastoral parte de una idea central: acompañar no significa justificar los delitos ni desconocer el daño causado, sino reconocer la humanidad de cada persona y sostener la posibilidad de arrepentimiento, conversión y reinserción social.

En ese sentido, la visita también busca visibilizar el trabajo cotidiano de voluntarios y agentes pastorales que acompañan a los detenidos y sus familias. La escucha, el acompañamiento espiritual y la recuperación de los vínculos aparecen como herramientas fundamentales durante el cumplimiento de las condenas.

Una visita en medio del cierre de Devoto

El encuentro también estará atravesado por el contexto particular que vive el establecimiento. La cárcel de Devoto se encuentra en proceso de desocupación y cierre definitivo, luego del traslado de más de 1.400 internos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz.

Actualmente permanecen allí alrededor de 70 personas, que serán protagonistas de este encuentro con el Papa. Muchos transitan la última etapa de sus condenas y accedieron a beneficios vinculados con el estudio y el trabajo por su comportamiento dentro del penal.

La visita de León XIV representa así uno de los últimos acontecimientos significativos de la histórica cárcel porteña, que durante décadas formó parte del sistema penitenciario argentino.

Después de Devoto, el Pontífice continuará su última jornada en el país con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para las 10, antes de la ceremonia de despedida en Ezeiza y su partida hacia Perú.