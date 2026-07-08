La eliminación de Egipto ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 generó un reclamo formal ante la FIFA. La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes por las decisiones tomadas durante el partido.

El presidente de la entidad, Hany Abo Rida, solicitó una investigación sobre las jugadas que, según consideró, perjudicaron al seleccionado egipcio durante el encuentro que terminó con triunfo argentino por 3-2.

Además, el dirigente pidió oficialmente que el equipo arbitral francés no vuelva a ser designado para dirigir partidos en lo que resta del torneo.

“Hemos presentado una queja oficial contra el equipo arbitral y hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto”, expresó Abo Rida ante la prensa.

Las críticas también llegaron desde el cuerpo técnico. El entrenador Hossam Hassan cuestionó el desempeño arbitral y realizó fuertes declaraciones luego del partido ante la Albiceleste.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, manifestó el técnico egipcio.

Por su parte, el futbolista Zico también apuntó contra el arbitraje y afirmó: “El Mundial está amañado para Argentina”.

Egipto quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante la Selección Argentina en los octavos de final, mientras que el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza.