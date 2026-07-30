El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena en Europa. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrió un procedimiento disciplinario extraordinario contra el Barcelona tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid, que acusa al club catalán de haber iniciado contactos con el delantero argentino sin autorización y mientras mantiene contrato vigente con la institución rojiblanca hasta junio de 2030.

De qué acusan al Barcelona

La denuncia del Atlético sostiene que el Barcelona habría negociado con el futbolista fuera de los plazos permitidos por la normativa y sin el consentimiento del club propietario de su ficha. Esta práctica, conocida como tapping up, está prohibida por los reglamentos de la FIFA y de la federación española.

Tras recibir la presentación, el Comité de Disciplina de la RFEF designó a un instructor para llevar adelante la investigación. A partir de ahora, tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid tendrán la posibilidad de presentar sus alegaciones antes de que se resuelva el expediente.

Qué sanciones podría recibir

Si la investigación concluye que existieron contactos irregulares, el Barcelona podría afrontar sanciones deportivas previstas en la reglamentación, que van desde multas hasta la prohibición de incorporar jugadores durante dos mercados de pases. También podría haber consecuencias para el futbolista si se comprobara una participación activa en una eventual ruptura contractual.

La postura del Barcelona

Desde el club catalán aseguran que no infringieron ninguna norma y consideran que el inicio del expediente forma parte del procedimiento habitual tras la denuncia presentada por el Atlético. Mientras tanto, el caso suma un nuevo capítulo en una de las novelas del mercado de pases europeo.