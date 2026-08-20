La Federación Gaucha Sanjuanina tiene nueva conducción tras un año de intervención

La Federación Gaucha Sanjuanina renovó sus autoridades y puso fin a un período de aproximadamente un año de intervención administrativa. La elección se realizó este miércoles durante una Asamblea General Ordinaria, luego de que los organismos de control verificaran que la institución contaba con las condiciones necesarias para avanzar con la renovación de su comisión directiva.

Durante la asamblea, Ariel Caik fue elegido como nuevo presidente de la entidad tradicionalista provincial. El dirigente había sido uno de los principales competidores del sector cuando se dispuso la intervención y ahora quedó al frente de la Federación Gaucha.

Por su parte, Andrés López, quien estuvo a cargo de la intervención durante los últimos meses, continuará vinculado a la conducción de la institución. Según informó la Federación Gaucha Sanjuanina, ocupará el cargo de tesorero dentro de la nueva comisión directiva.

Un padrón con más instituciones regularizadas

El proceso de normalización permitió avanzar en el ordenamiento administrativo de las entidades que integran la Federación. De las 64 instituciones que forman parte del padrón federativo, 24 se encontraban habilitadas para votar durante la asamblea.

Las restantes agrupaciones todavía presentan distintas situaciones administrativas y legales pendientes de resolución, entre ellas la actualización de personerías jurídicas, la presentación de balances y el cumplimiento de otros requisitos establecidos para participar formalmente de la organización.

La situación representa una mejora respecto del comienzo de la intervención. En ese momento, solamente ocho de las 64 instituciones que integraban el padrón cumplían con las condiciones requeridas por la normativa vigente.

El desafío de completar la normalización

La realización de la Asamblea General Ordinaria fue autorizada luego de que los organismos de control analizaran los informes correspondientes y certificaran que la Federación alcanzaba el número mínimo de instituciones regularizadas necesario para otorgar validez al proceso electoral.

Con la elección de las nuevas autoridades, la Federación Gaucha Sanjuanina recuperó el funcionamiento ordinario de sus órganos directivos y cerró formalmente la etapa de intervención.

Uno de los principales desafíos de la nueva conducción será continuar con el saneamiento administrativo de las agrupaciones que todavía no se encuentran regularizadas, con el objetivo de ampliar la participación institucional dentro de la Federación.

La renovación de autoridades abre así una nueva etapa para la entidad tradicionalista, que deberá sostener el proceso de regularización iniciado durante la intervención y avanzar en la incorporación de las instituciones que aún tienen trámites pendientes.