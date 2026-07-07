La Federación Universitaria de San Juan solicitará al Gobierno provincial que mantenga vigente el boleto escolar gratuito durante las dos semanas de vacaciones de invierno. Desde la organización señalaron que la medida afecta principalmente a estudiantes universitarios que continúan con actividades académicas durante el receso.

El presidente de la Federación Universitaria, Gonzalo Leyes, explicó a DIARIO HUARPE que presentarán este martes una nota ante el Ministerio de Gobierno, área de la que depende la Secretaría de Tránsito y Transporte, para pedir que se garantice el acceso al beneficio. “Hoy hemos recibidos muchos reclamos de estudiantes. Las actividades no cesan durante el receso invernal”, sostuvo, y detalló que muchos estudiantes continúan con prácticas, trabajos de investigación, extensión, tesis y actividades en bibliotecas.

Desde la Federación indicaron que el costo del transporte representa una dificultad para quienes deben trasladarse desde departamentos alejados hacia el Gran San Juan. “El boleto es una barrera para muchos estudiantes”, afirmó el dirigente universitario.

Leyes señaló que durante este martes los estudiantes ya no pudieron acceder al boleto gratuito y cuestionó que la situación se repita cada año. Además, recordó que el inconveniente también ocurrió durante el receso del año pasado, cuando los universitarios no tuvieron el beneficio durante dos semanas. “Esperábamos que este año fuera distinto, pero nos encontramos con la realidad de que nuevamente no se nos cobró el boleto escolar”, expresó.

Antecedentes del reclamo

Según explicó Leyes, en 2025 los estudiantes tampoco pudieron utilizar el boleto gratuito durante las vacaciones de invierno. Además, recordó que hacia el cierre de ese año se registró otro corte del beneficio cuando todavía había alumnos asistiendo a la universidad para rendir exámenes o realizar consultas.

En cambio, durante 2024 el boleto escolar continuó vigente en el receso y no fue suspendido, situación que la Federación utiliza como antecedente para solicitar que el beneficio se mantenga durante todo el calendario académico.

Dato

El boleto común de la RedTulum cuesta $1.300, mientras que el valor para los otros departamentos es mayor.