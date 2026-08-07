La Policía Federal Argentina desbarató un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionaba en un domicilio de la Villa Don Arturo, en el departamento Santa Lucía. Esto se dio luego de una investigación que se extendió durante varias semanas y que terminó con un allanamiento en el que secuestraron dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. Durante el procedimiento también detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente desde 2023.

El sujeto detenido estaba prófugo desde el año 2023.

El operativo se realizó durante la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 y estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal San Juan de la Policía Federal Argentina. La medida fue ordenada por la Justicia Federal y se concretó bajo directivas de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

El domicilio allanado era vigilado y fue señalado como un punto de venta de estupefacientes.

De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó varias semanas antes del allanamiento y tuvo como objetivo determinar si en el inmueble se desarrollaban maniobras vinculadas con la comercialización de estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.

Durante las tareas investigativas, los efectivos realizaron vigilancias encubiertas y recorridas preventivas. Según estableció la investigación, esas tareas permitieron documentar un movimiento constante de personas que concurrían hasta el domicilio con el objetivo de adquirir dosis de cocaína. La Policía Federal señaló que entre quienes acudían al lugar se encontraban jóvenes de la zona.

Con los elementos probatorios reunidos, la Justicia Federal autorizó el allanamiento del inmueble ubicado en Villa Don Arturo. La medida permitió interrumpir el funcionamiento del lugar que, según la investigación, era utilizado como punto de expendio de drogas al menudeo.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron numerosas dosis de clorhidrato de cocaína que se encontraban listas para su comercialización. También encontraron dinero en efectivo que quedó bajo investigación por su presunto vínculo con la actividad ilícita.

A esos elementos se sumaron distintos objetos que, de acuerdo con la Policía Federal, estaban destinados al corte, estiramiento y fraccionamiento de estupefacientes. Todo lo secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal mientras avanzaron las actuaciones correspondientes.

En el procedimiento, además, los efectivos detuvieron a la principal investigada por el presunto funcionamiento del punto de venta de drogas. La gacetilla oficial no aportó su identidad ni precisó la situación procesal que adoptó la Justicia Federal respecto de ella.

Pero el operativo tuvo además otro resultado. Mientras los agentes desarrollaban el allanamiento, identificaron y detuvieron a un hombre que registraba un pedido de captura vigente. Según informó la Policía Federal, el sujeto permanecía prófugo de la Justicia desde 2023.

El hombre era requerido por el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia y se encontraba en estado de rebeldía. Tras su detención, quedó inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con las actuaciones relacionadas con la causa por la que era buscado.

De esta manera, el procedimiento realizado en Santa Lucía permitió avanzar sobre un domicilio investigado por una presunta actividad de narcomenudeo y, al mismo tiempo, concretar la captura de una persona que permanecía prófuga desde hacía varios años.

La investigación y el allanamiento fueron autorizados para su difusión por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc. Los elementos secuestrados y las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.