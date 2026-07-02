

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial para confirmar el fin del vínculo con Sebastián Beccacece como director técnico de la Selección Nacional. El anuncio llegó tras la eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026, con una derrota por 2-0 ante México en el estadio Azteca. Junto al entrenador argentino, también concluyó la labor de todo su cuerpo técnico.

El documento de la FEF fue escueto pero formal: agradeció al “profesor Beccacece” y a su equipo de trabajo “el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo”. La institución reconoció que, bajo su conducción, Ecuador completó “una eliminatoria sólida” y representó al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen”, cerró el texto oficial.

La salida no fue una sorpresa. El propio Beccacece la anticipó minutos después del pitazo final, en diálogo con DSports. “Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa", declaró.

Antes de llegar a la conferencia de prensa, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron en el centro del campo, donde algunos futbolistas derramaron lágrimas. Luego, ya en el vestuario, se produjo una extensa charla en la que se confirmó la desvinculación. Si bien se había especulado con una posible renovación, fue el propio técnico quien descartó esa opción.

En conferencia de prensa, Beccacece profundizó sobre su decisión. “Hoy es una noche triste, dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano, porque la verdad es que este grupo de futbolistas me había despertado una gran ilusión, una gran expectativa por todo el tiempo que llevamos juntos”, expresó.

El entrenador, que había asumido el cargo en agosto de 2024 en reemplazo de Félix Sánchez Bas, llegó al puesto tras dejar el Elche de España al término de la temporada 2023-2024.

El análisis del partido también tuvo su lugar. "Fuimos superados en el primer tiempo, después reaccionamos, no encontramos el gol que nos hubiese dado ánimo y estuvimos cerca. Estoy agradecido a toda esta aventura, a este viaje, a los futbolistas y al país. No tengo reproches", afirmó. Y agregó: “Merecíamos más de lo que obtuvimos hoy”. Sobre el vínculo construido con el plantel, fue directo: “Me llevo ese cariño, ese respeto y admiración”.

El balance del ciclo, con todo, dejó números para el registro. Ecuador clasificó al Mundial como segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, detrás de Argentina, y en la fase de grupos protagonizó lo que el propio Beccacece definió como “un Mundial increíble”, con un triunfo histórico ante Alemania como resultado más resonante.

“Nosotros dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia. Con grandes resultados en las Eliminatorias, un Mundial increíble en fase de grupos. Hoy en el primer tiempo no estuvo a la altura, eso hace que nos tengamos que ir con amargura”, completó en declaraciones a DSports.

“No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria”, dijo en conferencia. “No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso. Queríamos hacer nuestro mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no pudimos hacerlo, y corresponde retirarnos de un lugar que nos sentimos muy bien. Son las reglas del juego y son los resultados los que mandan", cerró.

La salida de Beccacece se enmarca en una tendencia que atraviesa al torneo. Al menos siete seleccionadores perdieron su puesto desde el inicio del Mundial 2026, entre finales de contrato, dimisiones y una destitución en plena competición.

Beccacece fue el séptimo seleccionador en perder su puesto desde el inicio del Mundial 2026, en una lista que incluyó a Koeman y Bielsa (REUTERS/Henry Romero).

Los casos más recientes incluyeron a Ronald Koeman, que no renovó con Países Bajos tras caer ante Marruecos en penales en 16avos, y a Marcelo Bielsa, que anunció su salida de Uruguay luego de que La Celeste no ganara ningún partido del Grupo H, con empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y una derrota ante España. El primero en irse fue Sabri Lamouchi, destituido de Túnez el 15 de junio, apenas un día después del 5-1 ante Suecia en el debut mundialista.