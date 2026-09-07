La Feria Agroproductiva tendrá su primera edición de septiembre en San Juan. La propuesta se realizará este miércoles 9 en la Plaza Seca del Centro Cívico, donde productores locales ofrecerán alimentos frescos, elaboraciones artesanales y distintos productos regionales.

La actividad se desarrollará de 9.30 a 13.30 y permitirá a los sanjuaninos comprar directamente a los productores, sin intermediarios. De esta manera, la iniciativa busca facilitar el acceso a productos locales y, al mismo tiempo, generar un espacio de comercialización para quienes trabajan en distintos puntos de la provincia.

Quienes recorran los puestos podrán encontrar frutas y verduras, dulces artesanales, conservas, panificados, miel y productos regionales, además de diferentes elaboraciones realizadas por emprendedores y productores sanjuaninos.

Uno de los objetivos centrales de la feria es fortalecer los canales de comercialización directa, acercando a consumidores y productores en un mismo espacio. La modalidad permite que las familias conozcan quiénes están detrás de los productos y accedan a una oferta elaborada en San Juan.

Además, la iniciativa apunta a impulsar el consumo de productos locales y acompañar a las familias que forman parte del sector productivo provincial.

La edición de este miércoles será la primera que la Feria Agroproductiva realizará durante septiembre y tendrá lugar, como es habitual, en uno de los sectores más transitados del Centro Cívico.