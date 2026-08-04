La Feria Agroproductiva tendrá este sábado 8 de agosto una nueva edición de Cambio Verde, una propuesta que combinará producción local, reciclaje y servicios para los sanjuaninos. La actividad se desarrollará de 10 a 14hs en el paseo de Las Palmeras y contará con la participación de más de 130 productores locales.

La jornada reunirá a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de fortalecer el consumo de productos sanjuaninos y promover prácticas vinculadas con la economía circular.

En los puestos de la feria se podrán encontrar hortalizas, huevos, aceitunas, vinos, dulces, plantas, panificación, productos gourmet, conservas y otros productos regionales. La propuesta busca fortalecer los circuitos de comercialización directa y generar nuevas oportunidades para los productores de la provincia.

Uno de los principales atractivos será nuevamente Cambio Verde, que permitirá a los asistentes llevar materiales reciclables y obtener a cambio vouchers para utilizar en los puestos de la feria o biofertilizantes órgano-minerales.

Entre los residuos que podrán intercambiarse se encuentran los RAEE (Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos). De esta manera, la iniciativa apunta a recuperar materiales para reincorporarlos como recursos y, al mismo tiempo, vincular el cuidado ambiental con el desarrollo productivo.

La jornada también contará con un Vacunatorio Móvil y un Punto SUBE, además de la campaña invernal de cítricos.

Otro de los espacios será una suelta de libros organizada por la Dirección de Bibliotecas Populares, destinada a favorecer la circulación de ejemplares y facilitar el acceso a la lectura. Los asistentes también podrán asociarse a la biblioteca.

Además, habrá exposiciones de alumnos de la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Capitán Pedro Pablo de Quiroga, la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Tambor de Tacuarí y la Escuela de Nivel Primario Héctor Conte Grand.

Con esta nueva edición, la Feria Agroproductiva vuelve a reunir en un mismo espacio la producción sanjuanina, el consumo local, el reciclaje y distintas propuestas de servicios y actividades para la comunidad.