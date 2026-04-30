Quedan pocas horas para que comience la XXXI Feria Internacional de Artesanías en el Complejo Costanera y los operarios de la organización junto con los artesanos trabajan a contrarreloj para dejar montados y listos los 300 stands de venta.

DIARIO HUARPE se introdujo al corazón de las galerías cubiertas y habló con Sergio Gil, la cara visible de la logística y montaje de la feria en el predio ubicado en Chimbas.

El encargado relató de las tareas necesarias para levantar la feria y dejar todo en condiciones para la apertura oficial que será este jueves 30 de abril a las 20 hs. -aunque se podrá ingresar desde las 16 hs.- con la presencia de autoridades de gobierno y del público en general.

Son cinco grandes galerías o carpas que estarán ubicadas de manera que, los visitantes puedan realizar y configurar sus propios recorridos a gusto y no perder de vista los rubros favoritos que busquen o que quizás les llegue a generar alguna sorpresa.

Habrá stands con rubros bien identificados como madera, marroquinería, cerámica, vitrofusión, decoración, el espacio para emprendedores del Ministerio de Producción y de Desarrollo Humano, más el sector de productos comerciales e industrializados.

Respecto al año pasado, habrá 32 nuevos stands con artesanos que trabajan el metal, la piedra, la cerámica y el cuero que realmente darán mucho que hablar en estos días.

“Arrancamos con la convocatoria la última semana de febrero y primera de marzo, a través de las redes sociales, con un formulario que los interesados en participar debían llenar. Este año tuvimos aproximadamente 620 formularios, lo cual superó ampliamente la capacidad de contención que tenemos para 300 stands y eso habla del interés que hay de muchos artesanos en participar en esta feria”, dijo el coordinador logístico del evento.

La Feria Internacional de Artesanías lleva más de tres décadas de historia, como uno de los eventos tradicionales que convoca lo mejor de la cultura local y nacional en un mercado común de identidad, diseño, innovación y creatividad argentina.

Como es habitual en cada ciclo, llegan artesanos, productores y diseñadores de diferentes países, de ciudades de todo el territorio nacional y del interior provincial, con sus obras únicas, cargadas de saberes ancestrales, de labor manual y de todo tipo de materiales y elementos que otorga la naturaleza en su contenido.

Con el auspicio y respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, esta edición ofrecerá, entre las propuestas destacadas, la carpa “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, coordinada y planificada por el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Allí estarán representados los 19 departamentos de la provincia.

Para el día 30 de abril, la comisión organizadora de la feria realizará la selección de piezas artesanales a cargo de un jurado calificado, que recorrerá la totalidad y observará todos los stands. El martes 5 de mayo a las 19 hs. dicho jurado premiará las obras seleccionadas para ser adquiridas por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Por supuesto, se complementará el paseo con un patio gastronómico, donde habrá parrillas, asados a la llama y los infaltables carros de shawarma y los salames de Colonia Caroya.

También, la familia podrá compartir momentos agradables y lúdicos cuando los más chicos puedan disfrutar de los juegos recreativos y didácticos.

Por otra parte, todos los días habrá intervenciones musicales y de danza con artistas invitados y exponentes de Albardón, Chimbas, Iglesia, Valle Fértil, Capital y Santa Lucía, para que el paseo de compra sea lo más entretenido posible.

El costo de las entradas generales por día, estarán en $4.000. De lunes a jueves, los jubilados entran gratis, pero de viernes a domingo, la entrada costará $2.000. Los niños de hasta 10 años entran gratis. El estacionamiento al predio será gratuito y el horario general será de 16 hs. a 22 hs.



