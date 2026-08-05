La feroz discusión entre el Dibu Martínez y Scaloni en la final del Mundial

¡La derrota de Argentina frente a España en la definición mundialista dejó heridas profundas por la imposibilidad de conseguir el bicampeonato. El periodista Renzo Pantich detalló que los problemas iniciaron antes del silbato inicial debido a molestias físicas en el plantel.

Según explicó, "En la entrada en calor le agarra un tirón, diferentes tirones a tres jugadores, que se sintieron tocados. Hacen la última charla con el técnico, el DT es consciente de esto, los jugadores lo comunican" con respecto a la situación de Licha Martínez, Cuti Romero y un tercer compañero.

Ante este panorama, el entrenador buscó resguardar al equipo con un esquema conservador para evitar una caída estrepitosa. La intención era proteger el arco propio, ya que "Planteó una táctica que era muy similar a la de todo el Mundial, que era defender y llegar hasta la última circunstancia y a los penales. Scaloni quería promover un partido largo, 120 minutos. Si la Argentina le planteaba un partido de ataque y contraataque, la Selección Argentina se comía cuatro goles" sostuvo el cronista sobre el planteo estratégico del cuerpo técnico.

Sin embargo, esta postura generó una rispidez inmediata con el Dibu Martínez en la intimidad del vestuario. El arquero se mostró en desacuerdo con la estrategia defensiva y manifestó "no, no coincido, tenemos que ir" mientras otros futbolistas lo apoyaban diciendo "que hay que ir a atacar, meter, es una final del mundo" frente a la mirada de sus compañeros.

El clima de tensión obligó a la intervención del capitán Lionel Messi, quien intentó enfocar al grupo con un "muchachos, olvidémonos de todos" para zanjar la disputa. Finalmente, Pantich remarcó que "Hubo discusiones, una discusión propia de un técnico que es permeable a las sugerencias de los jugadores" cerrando el relato de lo sucedido en aquel encuentro histórico.