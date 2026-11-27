Fabián Cubero y Mica Viciconte suelen mostrar escenas cotidianas con humor en redes sociales y esta vez el exfutbolista quiso exponer a su pareja sin dudarlo un instante. Publicó una foto de la habitación donde se ve la cama sin hacer y le lanzó un reclamo por historias arrobando a la madre de su hijo.

En la publicación escribió: "Parece que alguien se levantó cansada... ¿Qué pasó? @micavicionte", abriendo el juego frente a sus seguidores. Mica no dejó pasar el pase de factura y contestó con tono cómico aunque sumando una advertencia clara para el exfutbolista.

La respuesta de ella fue: "¿Una vez que no armo la cama me decís esto? Jajaja, ahora sí agarrate la que viene", dejando ver que no pensaba quedarse quieta ante la exposición pública. Lo que arrancó como una broma por la cama sin hacer terminó en un divertido ida y vuelta entre Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Tal vez en la próxima ocasión el exfutbolista decida tomar la posta y ocuparse él mismo de dejar la cama lista antes de que surja otro cruce en redes sociales.