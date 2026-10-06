La feroz venganza de la familia de Tini Stoessel al no ser invitados a la boda

Tini Stoessel enfrenta un duro enfrentamiento con Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel a causa de los arreglos financieros y su próxima boda con Rodrigo De Paul. El conflicto económico escaló fuertemente tras no llegar a un acuerdo con los abogados y dejar al descubierto las diferencias entre las partes.

La oferta inicial de la artista para su padre fue de un 5% de las ganancias o nada, mientras que su círculo directo exige un 30% para repartir entre sus padres y su hermano. Las diferencias por el dinero y por los gastos extravagantes terminaron por romper la relación entre la cantante y sus seres queridos.

La tirantez provocó que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel quedaran totalmente excluidos de la lista de casamiento. Ante esta situación, la familia de la artista decidió armar un viaje a Japón para el 15 de diciembre, cuatro días antes de la celebración, como muestra de alejamiento total.

Incluso la abuela materna de la joven se sumó al reclamo al rechazar la propuesta de acompañarla hasta el altar. Ante la solicitud de la cantante, la abuela le dijo que "de ninguna manera", marcando su postura a favor de sus padres y dejando a la estrella sin apoyo familiar.