El Gran Premio de Italia tendrá un protagonista inesperado: las altas temperaturas. Ante las condiciones previstas para el fin de semana en el circuito de Monza, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) activó oficialmente el protocolo de “Riesgo por Calor”.

La decisión se tomó después de recibir el pronóstico del servicio meteorológico oficial de la Fórmula 1, que anticipó que el índice de calor podría superar los 31 °C en algún momento durante la carrera del domingo.

La FIA comunicó la medida en aplicación del artículo B1.5.10 del Reglamento de Fórmula 1, que contempla este tipo de situaciones para extremar las medidas destinadas a preservar la salud de los pilotos.

Una carrera exigente para los pilotos

El calor representa un desafío adicional para los corredores, que deberán soportar temperaturas elevadas dentro de los monoplazas durante una competencia que exige un enorme esfuerzo físico.

Las condiciones de Monza pueden incrementar la fatiga y dificultar la recuperación durante la carrera. Por eso, la declaración de riesgo por calor busca anticipar el problema y permitir que los equipos adopten las medidas necesarias.

El circuito italiano, además, se caracteriza por sus largas rectas y fuertes frenadas, por lo que los pilotos deberán administrar no solo los neumáticos y la energía del auto, sino también su propio desgaste físico.

Colapinto, ante un nuevo desafío

Franco Colapinto será uno de los argentinos que estará atento a las condiciones del fin de semana. El piloto de Alpine afrontará el Gran Premio de Italia entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre, en una fecha especial para la escudería por las mejoras que llevará al circuito.

La carrera también tendrá como atractivo la presencia del italiano Kimi Antonelli, que llega a su Gran Premio de casa como líder del campeonato, aunque deberá largar desde el fondo de la grilla debido a una penalización.

El calor se suma a la pelea en Monza

La alerta de la FIA agrega un elemento más a un fin de semana que ya genera expectativa por la pelea por el campeonato y las particularidades del circuito.

El organismo rector dejó así formalmente establecido el “Riesgo por Calor” para la competencia. Ahora, los equipos deberán prepararse para una carrera en la que las altas temperaturas podrían convertirse en un factor clave tanto para el rendimiento de los autos como para la resistencia de los pilotos.