El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, dejó un fuerte mensaje de respaldo al regreso de las principales competencias internacionales del automovilismo a la Argentina.

Durante una conferencia de prensa realizada en Buenos Aires, en el marco del Congreso Americano de la FIA, el dirigente se refirió a las posibilidades de que el país vuelva a recibir tanto el Campeonato Mundial de Rally (WRC) como la Fórmula 1.

Ben Sulayem destacó la pasión que existe en Argentina por el deporte motor y confirmó que la FIA trabaja junto al Automóvil Club Argentino (ACA) para avanzar en el regreso de una plaza mundial.

“Nadie puede mirar y negar esa pasión por el deporte motor”, sostuvo.

El Rally podría volver a Córdoba

Una de las posibilidades que genera mayor expectativa es el regreso del Rally Mundial a Córdoba, donde la competencia tiene una larga tradición. La última edición mundialista del Rally Argentina se disputó en 2019.

El presidente de la FIA confirmó que el promotor del campeonato estuvo en el país para analizar las condiciones y las alternativas para un eventual retorno.

“Estamos trabajando intensamente para lograr eso. El promotor es un socio de la FIA y está en constante comunicación. Soy muy optimista con tener nuevamente un campeonato de Rally en Córdoba”, afirmó.

De todos modos, aclaró que todavía deben cumplirse distintos procesos y requisitos antes de concretar el regreso.

“Hay que esperar los procesos de la FIA, pero estamos encaminados”, señaló.

La Fórmula 1, un proyecto a largo plazo

El regreso de la Fórmula 1 aparece como un desafío todavía mayor. Ben Sulayem confirmó que observó el proyecto de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y valoró las inversiones que se están realizando.

El circuito porteño está siendo remodelado bajo el diseño del reconocido ingeniero Hermann Tilke, con el objetivo de alcanzar los estándares necesarios para recibir competencias internacionales.

“He visto el circuito y se ve que se están haciendo inversiones importantes. El diseñador es Tilke, que es conocido, y es un buen mensaje para la FIA que se lo estén tomando en serio”, afirmó.

Sin embargo, el dirigente evitó poner una fecha concreta para el regreso de la máxima categoría y remarcó que se necesita una planificación de largo plazo.

“Argentina puede organizar la F1. Esto es un plan de negocios a cinco años”, explicó.

Por ese motivo, consideró que 2027 sería demasiado temprano para concretar el retorno. También señaló que el proyecto no depende exclusivamente de la FIA, sino que involucra a organizadores, pilotos, oficiales y otros actores del campeonato.

Argentina deberá conseguir su lugar

Ben Sulayem también descartó que Argentina deba esperar una oportunidad circunstancial para ingresar al calendario, por ejemplo ante la salida de otra sede.

“No pensemos en que Argentina sea el que reemplaza a otro país si ocurre algo en Medio Oriente. Se merece organizar este evento por sus medios, a largo plazo”, afirmó.

El titular de la FIA utilizó el caso de Turquía como ejemplo de un proceso que demandó inversiones y distintas etapas hasta alcanzar las condiciones necesarias.

“Hay que confiar en sí mismos”, sostuvo.

El automovilismo argentino, además, atraviesa un momento de renovado interés a partir de la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, un fenómeno que incrementó la expectativa de los fanáticos por volver a tener un Gran Premio en el país.