El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte después de un incidente con su compañero de equipo, Franco Colapinto, durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cifra expuso la magnitud del acoso digital que enfrentó el piloto francés y reavivó el debate sobre la violencia en las redes sociales vinculadas al deporte.

“Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos”, afirmó el dirigente en una entrevista con el medio estadounidense The Drive.

Según las publicaciones periodísticas sobre el caso, los ataques se intensificaron luego de un episodio ocurrido en las últimas vueltas de la carrera disputada en España. Los mensajes intimidatorios no solo apuntaron al piloto de Alpine, sino también a su pareja y otros integrantes de su familia.

Qué pasó entre Colapinto y Gasly en el GP de España

La polémica comenzó cuando Colapinto, que tenía mejor ritmo en pista, intentó superar a Gasly mientras Oscar Piastri, de McLaren, se acercaba por detrás y amenazaba con ganar posiciones.

El argentino pidió por radio que el equipo ordenara un cambio de posiciones para evitar perder tiempo. Sin embargo, Gasly mantuvo su lugar hasta que ingresó a boxes.

La situación generó malestar entre algunos seguidores de Colapinto, que trasladaron su enojo a las redes sociales con insultos y amenazas contra el francés. El episodio excedió la discusión deportiva y alcanzó a personas del entorno familiar del piloto.

Ante la gravedad de los mensajes, Colapinto publicó un video en sus redes sociales en el que pidió a sus seguidores que dejaran de atacar a Gasly, a los mecánicos y a otros integrantes del equipo. El argentino remarcó que esas conductas no lo ayudaban ni contribuían a su futuro en la categoría.

La advertencia de la FIA contra el acoso digital

Ben Sulayem sostuvo que la responsabilidad de frenar el odio en internet debe ser compartida entre pilotos, escuderías, medios de comunicación y aficionados. También advirtió que el acoso no afecta únicamente a los competidores, sino a otros integrantes de la Fórmula 1.

Como ejemplo, mencionó el caso de una comisaria deportiva que recibió amenazas de muerte y violación y decidió abandonar esa actividad voluntaria.

El presidente de la FIA señaló que el organismo impulsa la iniciativa United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea), que busca combatir las agresiones digitales y contempla el uso de inteligencia artificial para detectar a quienes se esconden detrás de cuentas anónimas.

Además, planteó la posibilidad de aplicar sanciones a los responsables, como impedirles el acceso a carreras, eventos y plataformas oficiales. En el caso de quienes participan desde los medios de comunicación, también propuso medidas disciplinarias.

“Los pilotos también tienen responsabilidad porque son embajadores y modelos a seguir. Proteger a otro piloto también los protege a ellos”, sostuvo.

Alpine también advirtió sobre posibles consecuencias para Colapinto

En medio de la controversia, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, había advertido que el equipo podría limitar la exposición de Colapinto ante los medios si continuaban las agresiones contra Gasly u otros pilotos.

La medida contemplaría restricciones a entrevistas y otras instancias de contacto con la prensa. El planteo buscó frenar los ataques y remarcar que las conductas de una parte del público pueden tener consecuencias para los propios deportistas.