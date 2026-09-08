La fiesta de Luck Ra con tres mujeres en un yate que La Joaqui descubrió

La tensión entre los artistas escaló de manera definitiva tras romper la tregua que mantenían con acusaciones públicas. En este contexto, Yanina Latorre detalló en el programa SQP la secuencia de hechos que derivó en la crisis final durante la estadía de la pareja en España.

El desenlace comenzó cuando el cantante decidió terminar la relación frente al grupo de amigos con el que viajaban. La separación dejó a la artista en una situación precaria, según relató Latorre al indicar que "ella no tenía ni para el remís. Se fue con la valija sola al aeropuerto y tuvo que llamar a la familia para que le paguen el auto para ir al aeropuerto. No tenía ni 10 euros". Tras el episodio, la cantante bloqueó a su expareja para evitar nuevos cruces, mientras circulaban imágenes suyas llorando en la terminal aérea de Madrid.

Latorre explicó que el motivo del colapso emocional de la joven en la sala de espera de Barajas fue un mensaje directo recibido en sus redes sociales. Una mujer que formó parte de los festejos le escribió para advertirle sobre la conducta del músico durante los 4 días que pasó con su grupo en Ibiza. "Contrataron tres prostitutas para el barco, chicas que cobraban", afirmó la panelista sobre la información que le llegó a la artista mientras esperaba el vuelo de regreso a Argentina.

De acuerdo con el testimonio brindado en el ciclo televisivo, la informante decidió contactar a la cantante al ver la situación. "La chica, como que le dio lástima, y le quiso avisar a ella que Luck Ra había agarrado un barco y había contratado a tres minas. Que una era ella y que eran tres prostitutas y que se chapaban entre ellos a cambio de cigarrillos", detalló Latorre sobre los datos que terminaron por confirmar la traición.