La Fiesta de Santa Bárbara comenzará este sábado 28 de noviembre en Pocito, con una propuesta que reunirá música, danza y artistas locales durante dos jornadas en la plaza De La Libertad. La celebración continuará el domingo 29 en el mismo espacio, con una programación que incluirá diferentes géneros musicales y expresiones artísticas.

El escenario recibirá a Nuevo Horizonte, Trío Los Barros, Aloka2, Alma, Las Voces del Abanico, Parte de Mí, Bandoleros, El Impakto, Alexys y Dogor, Mal la Voz, India Mariana y Yuliana Fernández. También participarán Ritmo y Pasión, Holala, Studio Ballet, Bailarinas del Rocío, Oscar Giménez, Carlos Toledo, Elevarte, Tal para Cual, El Chile y su Banda, Mi Combo RKT, Puesta del Sol, Josilir y La Costa.

En la previa de la celebración, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, invitó a los vecinos a participar de las actividades y destacó la importancia de ofrecer espacios de difusión para los artistas del departamento.

«Queremos que las familias disfruten de esta fiesta, que se acerquen a la plaza y acompañen a nuestros artistas. Es una oportunidad para poner en valor el talento local, brindarles un escenario y seguir fortaleciendo nuestras expresiones culturales», expresó el jefe comunal.

La programación tendrá una segunda etapa durante el primer fin de semana de diciembre. El viernes 4, sábado 5 y domingo 6, los festejos se trasladarán al Polideportivo Jesús Morales, donde se desarrollarán nuevos espectáculos musicales.

En esa instancia, los principales atractivos serán las presentaciones de La Delio Valdez, Canto 4, Tuli y Luck Ra, quienes formarán parte de la propuesta artística de la Fiesta de Santa Bárbara.

De esta manera, Pocito tendrá dos fines de semana de actividades culturales y musicales, con una primera etapa centrada en el talento local y una segunda parte que sumará artistas de alcance nacional.