La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzará a tomar velocidad en las próximas semanas. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, quien señaló que una vez finalizadas las actividades vinculadas a la gala del 9 de Julio, el Gobierno provincial se dedicará "al 100%" a la planificación del evento más importante del calendario cultural sanjuanino.

Si bien desde el ministerio ya se encuentran trabajando en distintos aspectos de la celebración, Romero explicó que todavía resta definir cuestiones clave como la fecha y el lugar donde se desarrollará la fiesta.

“Tenemos ahora en Cultura la gala del 9 de Julio, así que para nosotros también es un paso que tenemos que dar previo, o lo que no nos permite estar al 100% con la Fiesta del Sol, pero a partir del 9 ya vamos a empezar a trabajar fuerte”, afirmó.

El funcionario indicó que actualmente se avanza en la confirmación de los aspectos organizativos más importantes y que, una vez definidos, comenzará la planificación integral junto al resto de los ministerios y bajo la coordinación del gobernador Marcelo Orrego.

Expectativa por los artistas y el espectáculo

Romero destacó que la Fiesta del Sol genera expectativas tanto por la programación artística como por el impacto económico y turístico que tiene para la provincia.

“Estamos trabajando para confirmar el tema de las fechas y del lugar sobre todo, y a partir de ahí ver todo lo que genera la fiesta. Con la expectativa de la grilla de artistas, con la expectativa del espectáculo y con todo lo que nos da la Fiesta del Sol”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la organización demanda un trabajo conjunto de distintas áreas del Gobierno y una planificación que se extiende durante varios meses.

Un evento clave para el turismo

La Fiesta Nacional del Sol es considerada uno de los principales motores de la actividad turística y cultural de San Juan. Cada edición convoca a miles de visitantes y genera movimiento económico en sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio.

Mientras avanza la cuenta regresiva para su realización, desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anticipan semanas de intenso trabajo para definir los detalles de una celebración que volverá a concentrar la atención de los sanjuaninos y de visitantes de todo el país.