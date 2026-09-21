La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará una nueva modalidad de rondas de negocios destinadas al mercado interno, con reuniones mano a mano entre productores sanjuaninos y una gran cadena de supermercados. Así lo anticipó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, en diálogo con DIARIO HUARPE, donde además confirmó que se trabaja con Mercado Libre para sumar herramientas de comercio electrónico durante el FNS Fórum.

La propuesta se sumará a las tradicionales rondas vinculadas al comercio exterior y a las inversiones. Según explicó Fernández, ya existen pedidos de otras cadenas para repetir este tipo de encuentros, entre ellas La Anónima que es una importante empresa mayorista con presencia en San Juan.

Reuniones cara a cara con compradores

“Durante la celebración del foro de la Fiesta Nacional del Sol vamos a incorporar, además de las rondas de negocio que habitualmente se hacen de comercio exterior o las rondas de inversión, rondas de negocios también para mercado interno”, señaló el ministro.

La intención es que representantes de cadenas de supermercados y productores de la provincia puedan concretar reuniones individuales dentro del foro. El objetivo será generar contactos comerciales que permitan a las empresas sanjuaninas ofrecer sus productos a compradores con alcance nacional.

Fernández adelantó que al menos dos cadenas de supermercados estarán presentes en el foro para participar de estos encuentros. También indicó que el Gobierno provincial recibió pedidos para mantener esta modalidad de reuniones con otras firmas.

La edición 2026 del FNS Fórum se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre con las rondas comerciales en la Ciudad de San Juan, mientras que entre el 20 y el 22 de noviembre se realizará la feria en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Una mesa de trabajo con Mercado Libre

Otra de las novedades estará vinculada al comercio electrónico. Fernández confirmó que la Provincia trabaja junto a Mercado Libre en un programa destinado a ampliar las posibilidades de comercialización digital para empresas y productores sanjuaninos.

El ministro explicó que durante el FNS Fórum habrá una mesa de trabajo específica sobre comercio electrónico y que previamente se desarrollará un trabajo conjunto con la empresa.

“Lo que queremos es también fomentar el uso de los canales electrónicos de comercialización”, sostuvo Fernández durante la entrevista.

La iniciativa se vincula además con la instalación anunciada de un depósito de Mercado Libre en San Juan, un proyecto que el ministro mencionó como parte del trabajo que la Provincia viene desarrollando con la compañía.

Una Fiesta con eje comercial

La incorporación de estas actividades amplía el perfil del FNS Fórum, que en la edición 2026 buscará conectar a empresas, productores y emprendedores sanjuaninos con compradores, inversores y nuevos mercados. La presentación oficial realizada en Buenos Aires confirmó que el espacio tendrá un componente empresarial además de la tradicional propuesta cultural y turística de la Fiesta.

La temática de este año será “Parque Triásico”, vinculada con el patrimonio paleontológico de San Juan. El Gobierno provincial también busca aprovechar la convocatoria del evento para mostrar productos y sectores de la economía local y generar nuevas oportunidades comerciales.

En ese marco, las rondas de negocios para el mercado interno y la mesa de comercio electrónico serán dos de las novedades que se incorporarán al foro de noviembre.