La Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo un comienzo multitudinario. Casi 70 mil personas participaron de la primera jornada de la celebración sanjuanina, que este viernes 20 de noviembre abrió sus puertas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Desde temprano, familias, grupos de amigos y fanáticos de la música llegaron al lugar para recorrer las distintas propuestas y ser parte de uno de los eventos más importantes del calendario provincial.

La convocatoria se hizo sentir en los diferentes sectores del predio, donde los visitantes encontraron alternativas para pasar la noche. La feria gastronómica fue uno de los espacios elegidos por el público, con distintas opciones para comer y compartir mientras avanzaban las actividades. A esto se sumaron las propuestas interactivas, que invitaron a recorrer y participar de experiencias pensadas para distintos públicos.

Uno de los puntos destacados de esta edición fue el espectáculo central, denominado “Parque Triásico. Aventura y descubrimiento”. La propuesta llevó la temática de esta Fiesta Nacional del Sol hacia el pasado prehistórico y se incorporó a la oferta de entretenimiento que pudieron disfrutar los sanjuaninos durante la jornada inaugural.

La actividad también tuvo un lugar destinado al sector empresarial. Distintas firmas privadas formaron parte de la feria y aprovecharon la convocatoria para presentar sus productos, mostrar sus servicios y acercarse al público. De esta manera, el recorrido por el predio combinó entretenimiento, gastronomía y espacios vinculados con la actividad económica de la provincia.

Sin embargo, la música fue uno de los grandes atractivos de la noche. Los fanáticos de Turf y Tan Biónica comenzaron a llegar con anticipación y buscaron asegurarse un lugar privilegiado frente al escenario principal. La expectativa por los recitales de las bandas nacionales se hizo sentir desde las primeras horas y acompañó el movimiento de personas dentro del predio.

Turf llevó sus canciones más conocidas al escenario y convirtió el recital en un recorrido por distintos momentos de su trayectoria, con un público que acompañó los temas y le puso ritmo a la celebración. Luego, la expectativa también estuvo puesta en Tan Biónica, una de las bandas más esperadas por los seguidores del rock nacional.

La presencia de casi 70 mil visitantes marcó el pulso de una primera jornada que combinó espectáculos musicales, propuestas culturales, espacios gastronómicos y actividades para recorrer en familia. La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzó así con una importante convocatoria y una agenda que continuará durante el fin de semana.