Un total de 30 emprendedores sanjuaninos participará de la Fiesta Nacional del Sol 2026 con un espacio fijo dentro de la carpa de Economía Social. La iniciativa permitirá que productores locales que se capacitan mediante el programa Ideas puedan comercializar sus creaciones y establecer contactos con nuevos clientes durante las tres jornadas de la feria, previstas del 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito.

La directora de Economía Social de San Juan, Cinthya Garrido, confirmó que los participantes pertenecen a distintos rubros productivos y que fueron elegidos por su compromiso con la formación y el desarrollo de sus emprendimientos. Además, destacó que ninguno había participado anteriormente de la celebración junto al organismo provincial.

"Son emprendedores que no han participado anteriormente en otras ediciones junto a nosotros, porque el objetivo, como siempre lo hablamos, es poder darles equidad e igualdad de condiciones a todos los emprendedores", explicó a DIARIO HUARPE la funcionaria.

Los seleccionados permanecerán durante los tres días de la Fiesta del Sol, donde tendrán la posibilidad de exhibir sus productos y comercializarlos ante los visitantes. La propuesta busca ampliar las oportunidades de participación de los emprendimientos locales y favorecer a quienes vienen incorporando herramientas para fortalecer sus actividades.

Qué productos ofrecerán los emprendedores

La carpa de Economía Social contará con producciones de cerámica, sublimación, tejidos, velas y cosmética natural, entre otras actividades. Se trata de emprendimientos que elaboran sus propios productos y que tendrán la oportunidad de mostrarlos en uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de la provincia.

Garrido explicó que la selección estuvo vinculada principalmente con la participación en el programa Ideas, una iniciativa de capacitación destinada a fortalecer los conocimientos y las herramientas de quienes desarrollan proyectos productivos.

La funcionaria indicó que se contemplaron tanto los emprendedores que participaron de la primera edición del programa como aquellos que actualmente cursan la segunda. De esta manera, la presencia en la Fiesta del Sol también constituye una oportunidad para quienes mantienen un proceso de formación.

Cómo fueron seleccionados los 30 participantes

Además de la capacitación, otro criterio determinante fue el grado de desarrollo de cada emprendimiento. Desde Economía Social tuvieron en cuenta que los participantes contaran con una producción consolidada y suficiente cantidad de mercadería para afrontar las tres jornadas de actividad.

La disponibilidad de productos resulta importante porque la feria representa una oportunidad comercial que puede concentrar una demanda superior a la que habitualmente registran estos pequeños productores.

Garrido remarcó que serán tres días de numerosas ventas y contactos con potenciales clientes, por lo que consideró necesario que los seleccionados tengan capacidad de respuesta durante todo el evento.

Esta modalidad permitirá que los 30 emprendedores mantengan su presencia en el espacio de Economía Social durante las jornadas centrales, sin necesidad de rotar entre distintos participantes.

Una oportunidad para impulsar las ventas

La participación también busca que los emprendimientos puedan darse a conocer ante consumidores que todavía no conocen sus productos. Además de las ventas directas, la funcionaria destacó la posibilidad de establecer vínculos comerciales que continúen después de la celebración.

La iniciativa forma parte de las acciones de acompañamiento de Economía Social para fortalecer los proyectos productivos de San Juan, especialmente aquellos que avanzan en su formación y buscan ampliar sus oportunidades de comercialización.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzará el 19 de noviembre con el FNS Forum, mientras que la feria y los espectáculos centrales se desarrollarán del viernes 20 al domingo 22. Durante esas tres jornadas, los 30 emprendedores tendrán un espacio para mostrar el resultado de su trabajo y acercar sus productos a los visitantes.