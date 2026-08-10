El Gobierno de San Juan confirmó oficialmente la fecha y la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la provincia. La celebración se desarrollará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y volverá a tener como escenario el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito.

Para esta edición, la fiesta tendrá como temática “Parque Triásico” y buscará poner en valor la riqueza paleontológica de San Juan, con especial protagonismo de los dinosaurios y de Ischigualasto. La propuesta también estará vinculada con la próxima apertura del Museo Paleontológico (MuPa), uno de los proyectos destinados a preservar y difundir este patrimonio provincial.

La programación comenzará un día antes de la apertura del predio. El jueves 19 de noviembre se llevará adelante el FNS Forum, un espacio destinado al intercambio y la generación de oportunidades entre representantes de los sectores productivos, empresariales e institucionales.

Un día después, el viernes 20, comenzará formalmente la Fiesta Nacional del Sol con la apertura de las puertas al público. Las actividades se extenderán durante tres jornadas, hasta el domingo 22 de noviembre, aprovechando el fin de semana largo para recibir tanto a sanjuaninos como a turistas.

Al igual que en la edición anterior, gran parte de las propuestas estarán concentradas en el predio del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Allí se desarrollarán la feria temática y los diferentes espectáculos artísticos previstos para las tres noches.

Ischigualasto, protagonista de la FNS 2026

Bajo el concepto “Parque Triásico”, la organización buscará que el público pueda redescubrir una de las principales riquezas naturales y científicas de San Juan: Ischigualasto. El parque alberga registros paleontológicos extraordinarios correspondientes al período Triásico y constituye uno de los sitios emblemáticos de la provincia.

La temática estará presente a través de diferentes propuestas artísticas y experiencias inmersivas. De esta manera, la FNS 2026 buscará combinar entretenimiento, cultura e identidad con la difusión del patrimonio paleontológico sanjuanino.

Los dinosaurios tendrán así un lugar destacado dentro de la propuesta general de esta edición, en un año marcado también por la expectativa ante la apertura del MuPa.

A la espera de los artistas

Con la fecha y la temática ya confirmadas, uno de los próximos anuncios estará relacionado con la programación artística. Hasta el momento, el Gobierno provincial no informó quiénes serán los músicos y artistas que integrarán la grilla de las tres noches.

También se darán a conocer próximamente las convocatorias destinadas a músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores que quieran formar parte de la celebración.