La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 habilitó nuevamente la venta online de entradas para las tres noches de espectáculos en el Estadio del Bicentenario. Se trata de un nuevo stock de tickets que ya pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketek.

Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. De esta manera, quienes todavía no consiguieron sus tickets tendrán otra oportunidad para acceder a los espectáculos de la celebración sanjuanina.

Qué artistas se presentarán en cada noche

La programación del viernes 20 tendrá como protagonistas a Turf y Tan Biónica, en una jornada dedicada al rock nacional. El sábado 21 será el turno de Diego Torres y Andrés Calamaro, mientras que el domingo 22 se presentarán La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2.

Los espectáculos nacionales se desarrollarán en el Estadio del Bicentenario, en el marco de una edición que tendrá como temática el “Parque Triásico”. La Fiesta Nacional del Sol se realizará durante tres jornadas, del 20 al 22 de noviembre, con propuestas musicales, culturales y de entretenimiento.

Dónde comprar las entradas de manera presencial

Además de la venta online, continúa habilitada la posibilidad de adquirir los tickets en boleterías. Hasta el jueves 19 de noviembre, la atención será en el Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

A partir del viernes 20, el punto de venta presencial se trasladará a las boleterías del Estadio del Bicentenario. Allí se podrán comprar entradas desde las 9 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente.

Cuáles son los precios de las entradas

De acuerdo con los valores informados previamente por la organización, las tribunas populares Norte y Sur tienen un precio de $20.000, mientras que el campo de pie cuesta $30.000. En tanto, la platea alta tiene un valor de $35.000 y la platea baja de $45.000.

Por otra parte, el acceso a la Feria y al espectáculo del Velódromo tiene un costo de $5.000. La nueva disponibilidad de entradas online amplía las opciones para quienes quieran asistir a los shows nacionales de la Fiesta Nacional del Sol 2026.