El Mundial 2026 incorporará una modificación reglamentaria que impactará directamente en uno de los momentos más decisivos del fútbol: la ejecución de los penales. La medida, conocida de manera informal como la “Ley Anti-Dibu”, busca limitar las acciones de los arqueros durante estas instancias.

La normativa fue impulsada por la IFAB y avalada por la FIFA, y establece que el arquero deberá permanecer sobre la línea de meta hasta el momento del remate, sin realizar movimientos o conductas destinadas a distraer al ejecutor.

Según la regla 14, el guardameta no podrá retrasar la ejecución del penal ni interactuar de forma excesiva con el pateador, además de quedar prohibido tocar los postes, el travesaño o la red de la portería antes del disparo.

Conductas prohibidas

Entre las acciones que podrán ser sancionadas se incluyen demoras en la ejecución, interferencias en la preparación del rival y cualquier comportamiento considerado antideportivo. Los árbitros tendrán la potestad de advertir, amonestar o incluso ordenar la repetición del tiro en caso de incumplimiento.

El antecedente de Emiliano “Dibu” Martínez

La regla toma notoriedad a partir de las actuaciones del arquero argentino Emiliano Martínez, especialmente en la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, donde sus estrategias psicológicas en tandas de penales generaron impacto mundial.

Frases y gestos utilizados por el guardameta durante esas definiciones se volvieron virales y marcaron un antes y un después en este tipo de situaciones, impulsando el debate sobre los límites del juego mental en el fútbol.

Aplicación en el Mundial

El Mundial 2026 será el primer torneo en el que esta normativa se aplique de manera oficial en una Copa del Mundo, con el objetivo de preservar el espíritu del juego y reducir conductas consideradas distractoras en las definiciones por penales.