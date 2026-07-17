La FIFA puso fin a las especulaciones sobre el espectáculo que acompañará la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Este viernes confirmó a ambas federaciones que el show del entretiempo tendrá una duración total de 17 minutos, muy lejos de los formatos extendidos que se habían mencionado en los últimos días.

Según informó la organización, 11 minutos estarán destinados a las presentaciones musicales, mientras que los seis restantes se utilizarán para montar y desmontar el escenario sobre el césped del MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

De esta manera, el descanso del partido será apenas dos minutos más largo que un entretiempo tradicional, descartando la posibilidad de un espectáculo cercano a la media hora, como ocurre en el Super Bowl de la NFL.

FIFA confirmó los artistas.

Las versiones sobre una pausa más extensa habían cobrado fuerza porque la final de la Copa América 2024 ya había incorporado un show de mayor duración. Sin embargo, la FIFA optó por un formato más breve para no alterar significativamente el desarrollo del encuentro.

Un espectáculo con figuras internacionales

El show contará con una nutrida grilla de artistas internacionales. Entre las principales figuras anunciadas aparecen Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, quienes encabezarán la propuesta musical preparada para la final.

También participarán Burna Boy, intérprete de Dai Dai, la canción oficial del Mundial junto a Shakira, además del director de orquesta Gustavo Dudamel, el reconocido coro PS 22 y la banda Coldplay.

El espectáculo incluirá además la participación de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, en una puesta en escena cuyo mensaje estará enfocado en la unión y la solidaridad.

La FIFA informó que el evento también servirá para impulsar una campaña destinada a recaudar fondos que promuevan el acceso de niños de todo el mundo a una educación de calidad, con especial foco en programas de alfabetización.

La final entre la Selección Argentina y España se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde se conocerá al campeón del Mundial 2026.