La FIFA presentó oficialmente la banda sonora del Mundial 2026, un ambicioso proyecto musical compuesto por 18 canciones que acompañarán la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El álbum reúne a artistas de renombre internacional y busca reflejar la diversidad cultural de los tres países anfitriones y de las 48 selecciones participantes.

(Instagram: @gianni_infantino)

La principal figura del proyecto es la cantante colombiana Shakira, quien interpreta "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 junto al nigeriano Burna Boy. La artista vuelve a vincularse con una Copa del Mundo luego de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además de Shakira, el álbum incluye a figuras de alcance global como The Rolling Stones, Daddy Yankee, Anitta, LISA, Future y Rema, entre otros nombres destacados de la escena musical internacional.

La representación latina también tendrá un papel central. El grupo mexicano Los Ángeles Azules participa con la canción "Por Ella", junto a Belinda, mientras que el mexicano Carín León comparte "Lighter" con el estadounidense Jelly Roll. Por su parte, Daddy Yankee forma parte del sencillo "Echo", acompañado por la jamaicana Shenseea.

La FIFA también confirmó que el Mundial contará con tres ceremonias de apertura: una en Ciudad de México, otra en Estados Unidos y una tercera en Canadá, con artistas representativos de cada país anfitrión. Además, por primera vez en la historia de los mundiales, la final tendrá un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Según los organizadores, la producción fue supervisada por Chris Martin y busca convertirse en la banda sonora más diversa y global de la historia de la Copa del Mundo. El objetivo es acompañar un torneo que también será récord por cantidad de selecciones, sedes y espectadores.

Con esta apuesta, la FIFA intenta que el Mundial 2026 trascienda lo deportivo y se transforme en una celebración cultural global donde la música tenga un protagonismo tan importante como el fútbol.