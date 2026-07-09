La FIFA rechazó el pedido de la Federación Francesa de Fútbol para revocar la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay. De esta manera, el delantero llegará condicionado al partido de cuartos de final contra Marruecos.

La decisión fue confirmada por el entrenador Didier Deschamps en la conferencia de prensa previa al encuentro. "No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él", señaló el DT.

Con este escenario, Olise, junto a Manu Koné y Bradley Barcola, afrontará el cruce ante Marruecos con una tarjeta acumulada. Si cualquiera de ellos vuelve a ser amonestado y Francia consigue la clasificación, quedará suspendido para una eventual semifinal.

El reclamo francés se produjo días después de la polémica que involucró al delantero estadounidense Folarin Balogun. En ese caso, la FIFA dejó sin efecto una sanción que le habría impedido disputar el siguiente partido de Estados Unidos, una decisión que generó repercusiones durante el torneo.

Francia-Marruecos, con otra polémica en la previa

Además del rechazo al pedido por Olise, la previa del duelo entre Francia y Marruecos quedó marcada por la designación arbitral.

El argentino Facundo Tello fue elegido para dirigir el encuentro de cuartos de final y estará acompañado por una terna completamente argentina.

Pese a las repercusiones, en el plantel francés evitaron referirse a la elección del árbitro y mantuvieron el foco en el partido. "No me fijo en quién sea el árbitro. Nunca lo he hecho. Queremos ganar este partido, eso es lo único que nos importa", afirmó el defensor Dayot Upamecano.

Por otra parte, entre los jugadores que llegan al límite de tarjetas también aparece Gonzalo Montiel, el único futbolista de la Selección Argentina que acumula una amarilla en el Mundial 2026. Marruecos, en tanto, afrontará el encuentro con cinco futbolistas en la misma situación.