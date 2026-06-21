La figura de Alemania que se lesionó y se perdería lo que resta del Mundial

Alemania logró una victoria por dos a uno ante Costa de Marfil en el último suspiro y aseguró su pase a los 16avos de final del Mundial 2026. Sin embargo, el festejo no fue completo debido a la preocupación por Nico Schlotterbeck, quien se retiró con una fuerte molestia física. El defensor central sufrió un impacto en su tobillo izquierdo luego de un cruce con Amad Diallo apenas comenzó el partido en el Estadio Toronto.

El futbolista intentó mantenerse en el campo de juego y tomó una pastilla analgésica para mitigar el dolor, pero solo pudo completar los primeros 45 minutos. Schlotterbeck, que había anotado un gol en el debut ante Curazao en el triunfo por siete a uno, dejó su lugar a Antonio Rüdiger antes de iniciar el complemento. El director técnico Julian Nagelsmann señaló que "Se trata principalmente de una decisión táctica sobre si puede seguir rindiendo. Y lo hizo muy bien hasta el descanso".

La situación encendió las alertas en el conjunto teutón por los antecedentes del zaguero, quien hace un año padeció una rotura de meniscos en la misma pierna que lo marginó por cinco meses. Sobre la gravedad de la lesión, Nagelsmann fue cauto y expresó que "Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética mañana (hoy). Lamentablemente, la cosa no pinta bien".

El jugador del Borussia Dortmund se someterá a estudios médicos en las próximas horas para determinar el grado del daño y si podrá continuar participando en el torneo. Toda Alemania aguarda los resultados de la resonancia, ya que el central es una pieza indispensable en la última línea del equipo.