La llegada del cierre de temporada provoca movimientos intensos en la televisión, donde Yanina Latorre, Tartu, Ángel de Brito, Sabrina Rojas y Mariana Fabbiani quedan en el centro de los rumores. Aunque Yanina Latorre había dicho que se tomaría todo el año para decidir su rumbo, las declaraciones de Tartu y Ángel de Brito sugieren que ya hay definiciones. La venta de la productora Mandarina a Grupo Octubre, dueño de El Nueve, alteró el panorama de América TV y abrió la puerta a varios pases.

Con el cambio de manos en Mandarina, se proyecta que distintos ciclos de la productora se muden a la pantalla de El Nueve. Ya está confirmado que Mariana Fabbiani pasará allí con DDM, mientras todavía resta definir qué ocurrirá con otras figuras fuertes como Yanina Latorre y Ángel de Brito. Todo este reacomodamiento genera expectativas sobre cómo quedará conformada la programación de cara a la próxima temporada.

En Bondi, Tartu aportó un dato contundente sobre el escenario que rodea a Yanina Latorre y a la señal de Palermo. El conductor de Pasó en América, ciclo que encabeza junto a Sabrina Rojas, reveló que la producción ya les notificó que el programa terminará el 31 de diciembre. Esa definición marca un punto de partida para los cambios que se vienen en la grilla.

Durante su charla con Ángel de Brito, Tartu detalló cómo fue la consulta que hizo para planificar su agenda laboral. Al respecto, expresó: "Pregunté, para organizarnos y me dijeron: 'Termina el 31 de diciembre y están en la grilla para el año que viene, a partir de febrero'. Pero la grilla es un papel, sobre todo con todos los cambios que va a haber".

Al referirse a su situación contractual y a la de su compañera, Tartu sumó otra pista relevante sobre el futuro de la franja. Señaló: "Yo quedo liberado, Sabri no, porque tiene contrato con América…". De inmediato, Ángel de Brito intervino al pasar y acotó: "Porque va a hacer SQP ella".

Para aclarar que no se trataría simplemente de cubrir la temporada estival, Tartu respondió con énfasis en el aire. Dijo: "Exacto. Que no sé si se va a llamar SQP, yo creo que no. Esa parte no la sé. Vos tendrás más datos".

A partir de ese intercambio, crece la versión de que Yanina Latorre finalmente aceptaría desembarcar en El Nueve y dejaría libre su espacio actual. El hueco que quedaría en América TV pasaría a ser cubierto por Sabrina Rojas al frente de ese ciclo. Así toma fuerza la chance de que Ángel de Brito y Yanina Latorre compitan mano a mano cerca de las 20.