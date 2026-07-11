Después de quedar en el centro de la escena por asegurar que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche mientras mantenía una relación con la China Suárez, Ekaterina Ojeda volvió a referirse a la actriz y lanzó nuevas declaraciones que reavivaron la polémica.

La modelo participó de una producción para la revista Paparazzi, donde respondió distintos mensajes enviados por sus seguidores. En ese intercambio dejó varias frases dirigidas a la exCasi Ángeles, tanto sobre su vida personal como sobre su actividad profesional.

Uno de los comentarios que leyó decía: "No hay punto de comparación, Eka jamás comería croqueta de guiso". Lejos de evitar el tema, Ojeda respondió con una frase que fue interpretada como una indirecta hacia la actriz. "Sobras no, no hay que comer sobras. Hay que comer nuevos", expresó.

Las declaraciones se dieron días después de que la modelo asegurara públicamente que Mauro Icardi intentó besarla en un boliche cuando todavía mantenía una relación con la China Suárez, episodio que generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.

Más adelante, otro usuario sostuvo que, a raíz del escándalo, Ojeda estaba consiguiendo más oportunidades laborales que la actriz. La modelo coincidió con esa afirmación y volvió a marcar diferencias. "Bueno, eso es verdad. No la sigo, pero nunca la vi en un canje, ni en un video, ni en un reel, ni en un TikTok. Laburando no, solo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi", afirmó.

Además, se refirió a las comparaciones que comenzaron a surgir entre ambas y aseguró que no tiene intención de perjudicar a nadie. "Yo creo que no tengo maldad, maldades no voy a hacer", sostuvo.

Antes de finalizar, también hizo referencia a la repercusión que generó toda la situación y al impacto que tuvo en las redes sociales. "No hice nada malo, no hice nada… todavía. Pero les estoy dando contenido, se están divirtiendo", concluyó.