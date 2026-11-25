La final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense se jugará el miércoles 2 de diciembre a las 20 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. La organización confirmó la sede después de que se analizaran distintas alternativas, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata.

El encuentro definirá al campeón del certamen nacional y tendrá una distribución de localidades cercana a las 40.000 entradas. Según se informó, Boca dispondrá de aproximadamente 30.000 lugares, mientras que Platense contará con una cifra cercana a las 10.000.

Santiago del Estero será el escenario de la final

La fecha originalmente prevista se mantuvo pese a las especulaciones por el calendario de Boca, que llegó al último tramo del año con participación en distintas competencias. Tanto el Xeneize como el Calamar estuvieron de acuerdo con sostener el miércoles 2 de diciembre para disputar la definición.

El estadio Madre de Ciudades cuenta con capacidad para 42.000 espectadores y ya fue escenario de finales importantes. En la edición 2020/21 de la Copa Argentina, Boca se consagró campeón ante Talleres de Córdoba mediante una definición por penales.

Los antecedentes de Boca y Platense en el estadio

El conjunto de la Ribera también consiguió en ese escenario la Supercopa Argentina 2023, cuando venció 3 a 0 a Patronato con tres goles de Darío Benedetto. Aquella final se disputó durante la gestión de Hugo Ibarra como entrenador.

Platense, por su parte, tiene recuerdos importantes en Santiago del Estero, aunque también registra una derrota en una definición. Allí consiguió el primer título de su historia al vencer 1 a 0 a Huracán, el 1 de junio de 2025, con un gol de Guido Mainero.

Sin embargo, el Calamar también perdió en ese estadio la final de la Copa de la Liga del 16 de diciembre de 2023, cuando cayó 1 a 0 ante Rosario Central. En aquella oportunidad, Martín Palermo también era el entrenador del equipo de Vicente López.

En los próximos días se pondrán a la venta las entradas para la final que enfrentará a Boca y Platense. El Madre de Ciudades volverá a recibir una definición nacional, esta vez con dos equipos que buscarán quedarse con la Copa Argentina.