La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo: Lionel Messi llorando sobre el césped del MetLife Stadium tras quedarse a las puertas de una nueva estrella. A sus 39 años, el capitán podría haber disputado su última Copa del Mundo, pero todo indica que ese no fue su último partido con la camiseta albiceleste.

Tras el encuentro, Messi optó por no hablar con la prensa en la zona mixta y tampoco dio precisiones sobre su futuro. Horas más tarde publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó el dolor por la derrota y reconoció que quedó "una herida abierta", aunque evitó referirse a una posible despedida de la Selección Argentina.

Todavía no tomó una decisión

Si bien el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue considerado durante mucho tiempo como el último de Messi, lo cierto es que el rosarino nunca confirmó que abandonaría la Selección una vez finalizado el torneo.

Por ese motivo, hoy la posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta albiceleste sigue vigente. De hecho, quienes lo rodean aseguran que todavía no tomó una decisión definitiva y que primero necesitará atravesar el duelo por la derrota en la final antes de analizar qué hará con su futuro.

Todo indica que, en caso de despedirse, buscará hacerlo en un partido ante el público argentino y no con la imagen de la derrota frente a España como último recuerdo.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

La próxima actividad del seleccionado será durante la fecha FIFA de septiembre, cuando disputará una serie de amistosos que todavía no tienen rivales confirmados.

Esos encuentros aparecen como la primera oportunidad para que Messi vuelva a vestir la camiseta de la Selección Argentina, aunque por ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre su presencia.

Más allá de lo que ocurra en los próximos meses, el gran objetivo a largo plazo será el Mundial 2030, cuya inauguración se realizará en Argentina, Uruguay y Paraguay antes de continuar en España, Marruecos y Portugal. Sin embargo, la participación del capitán en esa competencia aparece hoy como una incógnita.

Por ahora, la única certeza es que Lionel Messi todavía no anunció su retiro de la Selección Argentina y que la historia con la camiseta albiceleste aún no tiene un punto final.