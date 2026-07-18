La final del Mundial 2026 tendrá una historia muy particular. Entre los futbolistas que integran los planteles de la Selección Argentina y España, Nicolás Paz protagonizará un hecho inédito: enfrentará al país donde nació en el partido más importante del fútbol.

El mediocampista de 21 años nació en Santa Cruz de Tenerife, pero hace tiempo decidió representar a Argentina, el país de su padre, Pablo Paz, exdefensor de la Albiceleste y mundialista en Francia 1998. Este domingo estará entre los suplentes del equipo de Lionel Scaloni con la ilusión de sumar minutos y conquistar su primer título mundial.

Aunque conserva el acento español, Paz nunca ocultó que su sueño era vestir la camiseta argentina. De chico ya posaba con la número 10 de la Selección y, con el paso de los años, esa ilusión terminó convirtiéndose en realidad.

"Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país. Me compraba las camisetas con mi nombre y siempre alentábamos desde un poco más lejos que los demás", recordó el futbolista en una entrevista con FIFA.

Su crecimiento futbolístico comenzó en las divisiones inferiores del Real Madrid. Sin embargo, fue en el Como de Italia, al que llegó en 2024, donde terminó de explotar y se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol europeo.

El llamado de Scaloni y un sueño junto a Messi

Su llegada a la Selección Argentina fue posible gracias al trabajo de scouting que impulsó la AFA para seguir a jóvenes con raíces argentinas en el exterior. Ese mismo proyecto también permitió incorporar a Alejandro Garnacho.

La primera convocatoria llegó antes del Mundial de Qatar 2022 y significó un momento inolvidable. Nicolás pudo conocer a Lionel Messi, su máximo referente, y compartió una imagen junto al capitán con una frase que resumía lo que sentía: "Viviendo un sueño".

Su padre recordó cómo reaccionó al enterarse de la noticia.

"Salió de la habitación temblando. No podía hablar de la emoción", contó Pablo Paz, quien aseguró además que nunca existió un acercamiento concreto de la selección española para convocar a su hijo.

Un récord que quedará en la historia

Paz ya disputó 11 partidos con la Selección Argentina y convirtió su primer gol este año, de tiro libre, en un amistoso frente a Mauritania. En este Mundial sumó minutos ante Argelia y fue titular frente a Jordania.

Más allá de lo que ocurra este domingo, el joven mediocampista ya aseguró su lugar en la historia del torneo. Será el primer futbolista en disputar una final del Mundial frente al país en el que nació, después de haber elegido defender otra camiseta a nivel internacional.