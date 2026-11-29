La Fiorentina de Franco Mastantuono sufrió una nueva derrota en la Serie A y profundizó su complicado presente en el campeonato italiano. El equipo cayó 1-0 frente a Udinese por la fecha 13 y quedó en el puesto 17 de la tabla, con apenas nueve puntos.

El único gol del encuentro fue convertido por Sandi Lovric en el inicio del partido. Mastantuono fue titular y permaneció en cancha hasta los 68 minutos, mientras que Mateo Pellegrino también comenzó desde el arranque y fue reemplazado a los 80.

Una campaña con más derrotas que alegrías

La caída ante Udinese extendió la mala racha del conjunto de Florencia, que venía de perder 3-0 frente al Monza de Ezequiel Changuito Zeballos. En lo que va del torneo, Fiorentina acumuló siete derrotas, tres empates y apenas dos victorias.

Los triunfos fueron ante Sassuolo y Venezia, mientras que los empates llegaron frente a Juventus, Atalanta y Napoli. Las derrotas se registraron contra Monza, Inter, Como, Genoa, Torino, Frosinone, Roma y ahora Udinese.

Con esos resultados, el equipo quedó en el puesto 17, por encima de Venezia, Parma y Sassuolo, que ocupan los últimos tres lugares de la clasificación. La situación mantiene a Fiorentina comprometida en la lucha por alejarse de la zona de descenso.

El mensaje de Mastantuono a los hinchas

Después de la derrota anterior frente a Monza, el exjugador de River había publicado un mensaje de disculpas para los simpatizantes del conjunto italiano. “Pedir disculpas a los hinchas florentinos, este equipo va a salir adelante, estamos todos más juntos que nunca”, expresó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la caída ante Udinese volvió a dejar en evidencia las dificultades del equipo para revertir su presente. Fiorentina deberá buscar una reacción para salir de los puestos bajos de la Serie A.