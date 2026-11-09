La Fiscalía de Paraguay analiza distintas alternativas para abrir una bóveda descubierta detrás de una pared falsa en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. El compartimento cuenta con un sofisticado sistema de seguridad y los investigadores no pudieron superar la segunda puerta durante el allanamiento.

Las alternativas para ingresar a la bóveda

El fiscal Christian Benítez confirmó que una de las posibilidades es trasladar a la ex primera dama, Leticia Ocampos, para comprobar si cuenta con autorización de acceso mediante el sistema biométrico de reconocimiento de iris. Según explicó, esta opción sería más sencilla que trasladar al propio Peña, quien permanece detenido y no está contemplado como alternativa por el momento.

Otra posibilidad es consultar a familiares para determinar si alguno puede colaborar con el acceso al compartimento. Sin embargo, Benítez aclaró que esas personas no están obligadas a participar del procedimiento.

La Fiscalía también evalúa recurrir a una detonación controlada para abrir la estructura, aunque esa alternativa dependerá de la opinión de especialistas en explosivos y seguridad. El fiscal señaló que todavía no existe una decisión y que trabajan para encontrar el procedimiento más adecuado.

Una estructura con seguridad especial

Los investigadores sospechan que la bóveda podría funcionar como una habitación de pánico. Además, su ubicación debajo de una piscina y en una zona elevada representa una dificultad para cualquier intervención.

El allanamiento se realizó en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La causa también apunta a posibles beneficios otorgados a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador Peña fue accionista hasta 2025.

La residencia está valuada en dos millones de dólares y cuenta con 1.015 metros cuadrados construidos. Según la investigación, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un total de 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 567.254 dólares