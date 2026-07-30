La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, quien quedó acusado de terrorismo, alzamiento armado contra el Estado y otros delitos vinculados a los bloqueos de rutas que afectaron al país durante más de siete semanas entre mayo y junio de este año.

La resolución fue emitida por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y sostiene que el exmandatario habría tenido un rol en la organización de las protestas que provocaron cortes de carreteras, desabastecimiento de alimentos y combustibles, además de graves dificultades para el funcionamiento de servicios esenciales.

Además de terrorismo y alzamiento armado, Morales es investigado por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y otros cargos que forman parte del expediente impulsado por la Fiscalía.

La denuncia fue promovida por dirigentes cívicos de Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno, que atribuye al exjefe de Estado la planificación de las protestas que paralizaron buena parte del territorio boliviano. Según las autoridades, los bloqueos generaron una profunda crisis económica y sanitaria, con al menos 16 personas fallecidas durante el conflicto, 13 de ellas por la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo.

Tras conocerse la decisión judicial, Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política. En un mensaje difundido en sus redes sociales aseguró que "no nos van a intimidar" y afirmó que continuará "luchando junto al pueblo", al sostener que el Gobierno utiliza a la Justicia para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.

La orden de captura profundiza la crisis política boliviana y abre un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el exmandatario y el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en un escenario marcado por la conflictividad social y las disputas por el liderazgo político del país.