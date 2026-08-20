La Fiscalía de Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Cerimedo

La Fiscalía de Bolivia solicitará 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo, acusado por la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en Santa Cruz de la Sierra. El Ministerio Público prepara la imputación formal y será un juez quien determine si corresponde mantenerlo detenido durante la investigación.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que la comisión encargada del caso trabaja en la presentación de la acusación ante la Justicia. “En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida”, señaló.

Cerimedo permanece detenido desde la madrugada del martes, cuando fue aprehendido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, luego de arribar a Santa Cruz procedente de La Paz. Su llegada se produjo pocas horas después del ataque contra Beller.

El ataque contra Nadia Beller

La investigación se inició luego de que dos hombres que aparentaban ser repartidores de comida se acercaran a Beller en las inmediaciones de un hotel. Según la reconstrucción inicial, uno de ellos efectuó varios disparos contra la mujer, mientras que el segundo tomó sus pertenencias y escapó del lugar.

La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión investigadora, confirmó que Beller ya declaró ante las autoridades. Cerimedo, en cambio, optó por no responder durante su comparecencia. “Se abstuvo de declarar”, indicó la fiscal.

El Ministerio Público incorporó al expediente registros de cámaras de seguridad y otros elementos obtenidos durante las primeras diligencias. Esas evidencias serán analizadas para determinar las circunstancias del ataque y la eventual responsabilidad del acusado.

La relación con Rodrigo Paz

El caso también adquirió repercusión política debido al vínculo profesional que Cerimedo mantuvo con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. El Gobierno boliviano negó que el detenido haya ocupado formalmente un cargo como asesor presidencial o que haya integrado la estructura estatal.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, describió a Cerimedo como un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña para las elecciones generales de 2025. Según explicó, posteriormente continuó participando en asuntos específicos vinculados con la comunicación, pero sin incorporarse oficialmente al Gobierno.

Gálvez aseguró además que el detenido no recibió un trato privilegiado por su relación con el mandatario y sostuvo que “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

Paz pidió una investigación exhaustiva

El presidente Rodrigo Paz se pronunció sobre el ataque y manifestó su respaldo a Beller. El mandatario aseguró que ordenó a las autoridades avanzar con una investigación para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de la víctima.

“Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, expresó Paz.

El presidente también remarcó que el esclarecimiento del caso debe estar por encima de cualquier consideración política. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó.

Beller cuestionó el manejo inicial de la investigación y pidió que el expediente no fuera declarado reservado. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, informó que se instruyó al juez responsable mantener el proceso fuera de reserva.

La abogada también denunció antecedentes de violencia y sostuvo que había tenido conocimiento de información relacionada con presuntas irregularidades que, según su versión, deben ser consideradas durante la investigación.

La Justicia definirá la situación de Cerimedo

Con la imputación formal y la audiencia cautelar pendientes, la Fiscalía deberá presentar ante la Justicia los elementos que fundamentan su acusación. El juez será quien determine si Cerimedo permanecerá detenido durante los 180 días solicitados o si corresponde aplicar una medida cautelar diferente.