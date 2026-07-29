La Fiscalía General de la Corte de Justicia de San Juan puso a disposición de la Fiscalía Federal todos los recursos humanos, técnicos e institucionales que resulten necesarios para colaborar con la investigación de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, que dejó siete personas fallecidas.

La decisión alcanza también a todas las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) de la provincia y fue comunicada oficialmente por el fiscal general Guillermo Baigorrí, máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de San Juan.

El ofrecimiento tiene como objetivo brindar apoyo a la Justicia Federal, que tiene a su cargo la investigación del accidente por tratarse de un hecho vinculado con una aeronave.

Recursos para esclarecer el siniestro

A través del comunicado, la Fiscalía General informó que su estructura y la de todas las UFI quedaron disponibles para aportar personal, herramientas técnicas y asistencia institucional en caso de que sean requeridos.

El organismo provincial aclaró que la colaboración estará destinada a contribuir con el esclarecimiento de las causas del siniestro, aunque no precisó si la Fiscalía Federal ya solicitó algún tipo de intervención concreta.

“Reafirmando su compromiso con el servicio de Justicia y el acompañamiento a la comunidad en este difícil momento”, señaló el texto firmado por Baigorrí.

El pesar por las víctimas

La Fiscalía General también expresó su “más profundo pesar” por la muerte de las siete personas que viajaban en el helicóptero y envió sus condolencias a sus familias, seres queridos y compañeros.

“Quienes hoy nos dejan desempeñaron con compromiso, profesionalismo y vocación funciones esenciales para la protección y el bienestar de los sanjuaninos. Su entrega y su memoria merecen el reconocimiento y el respeto de toda la sociedad”, sostuvo el Ministerio Público.

El organismo acompañó a los afectados por la pérdida y se sumó al duelo que atraviesa la provincia.

El accidente ocurrió este miércoles en una zona del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. La aeronave Bell 412, matrícula LV-KGR, participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales cuando se produjo el siniestro.

En el hecho murieron el subjefe de la Policía de San Juan, el jefe y el segundo jefe de Bomberos, el director de Protección Civil, el piloto y dos integrantes del sistema nacional de manejo del fuego.