La Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 dio a conocer su canción oficial, una obra musical creada y producida íntegramente por artistas locales para reflejar la identidad provincial y acompañar el lema de esta edición: “San Juan Parque Triásico”.

En simultáneo con el estreno, el Gobierno provincial —a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte— lanzó el concurso “Versiones de Canción Oficial FNS 2026”, una convocatoria abierta a todos los músicos de la provincia para reinterpretar el tema en diversos géneros y estilos.

Creación sanjuanina

La composición de la obra nació de un proceso creativo liderado por el músico Lucio Flores junto al equipo de la Secretaría de Cultura. La producción musical se realizó en estudio en San Juan con la colaboración técnica de Cristian Jorquera y Leo Quiroga, sumando la voz e interpretación instrumental de Martina Flores y Andrés Cantos.

Con un enfoque acústico, fresco y natural, la instrumentación fue pensada para transmitir humanidad y sencillez, manteniendo una estructura reconocible que sirva como lienzo abierto para las futuras reinterpretaciones.

Sobre el concurso "Versiones"

Bajo el lema “Una canción, muchas formas de cantarla y tocarla, una misma identidad”, la iniciativa está dirigida a solistas, dúos, tríos, bandas, coros y proyectos colectivos, tanto emergentes como consolidados. No se requiere experiencia profesional previa para participar.

Para postularse, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos. La propuesta musical debe grabarse en una versión propia, explorando diferentes ritmos o arreglos, manteniendo la letra y melodía originales reconocibles. Grabar un video en formato horizontal, con una duración de entre 1 a 3 minutos (o el tema completo).

Por otro lado, el material debe publicarse en Instagram, en una cuenta pública, etiquetando a @fnsoloficial e incluyendo el hashtag #miversioncancionfns.

Para concretar la inscripción oficial, hay que completar el formulario gratuito en la web oficial www.fiestanacionaldelsol.com (se permite solo una propuesta por proyecto). No se exige producción audiovisual profesional, ya que se evaluará la creatividad e interpretación.

Convocatoria

Un jurado compuesto por cinco especialistas evaluará las propuestas y seleccionará una versión ganadora. El proyecto premiado obtendrá una participación artística oficial sobre el escenario de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre.

Para consultas adicionales o solicitud de bases y condiciones completas, la organización puso a disposición el correo electrónico producciondireccionterritorial@gmail.com y la línea de WhatsApp 2646270822.