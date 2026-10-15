La FNS 2026 tendrá un show central inspirado en los dinosaurios

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá como eje de su show central la temática “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, una propuesta artística que combinará imaginación, música y ciencia en un recorrido por el pasado de San Juan. El espectáculo se presentará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre en el Velódromo Vicente Chancay.

La puesta en escena, escrita por Nicolás Rodríguez, tendrá una duración superior a los 30 minutos y estará estructurada en una obertura y tres actos. La historia tendrá como protagonistas a un niño fascinado por los dinosaurios y a un adulto, quienes estarán acompañados por otros personajes en un viaje que conectará distintas épocas y escenarios.

A través de la mirada del niño, el espectáculo buscará recuperar la curiosidad, la intuición y el asombro como motores del conocimiento. Con una bitácora en la que los dibujos y la imaginación se entrelazan, el protagonista emprenderá una aventura guiada por preguntas y por el deseo de encontrar respuestas.

El recorrido incluirá una representación de Ischigualasto, uno de los principales referentes paleontológicos de San Juan, para trasladar al público hacia tiempos remotos y concluir en un presente atravesado por los sueños y las posibilidades de futuro.

Una historia inspirada en la paleontología sanjuanina

El desarrollo del guion se realizó de manera conjunta con la dirección y la asistencia de dirección artística. La creación toma como referencia la figura de Ricardo Martínez, reconocido paleontólogo sanjuanino, y busca rendir homenaje tanto a su trayectoria como a la de los profesionales que impulsaron el desarrollo de la paleontología en la provincia.

Aunque la infancia real del científico tuvo características diferentes de las que se presentan en la ficción, el espectáculo recupera aspectos de su impronta, especialmente la curiosidad y las ganas de conocer, para construir el hilo conductor del relato.

El proceso creativo incluyó una etapa de investigación e intercambio con el equipo del Museo Paleontológico. A través de encuentros, entrevistas y un trabajo de corrección científica, el guionista reunió información sobre la labor de paleontólogos y geólogos, además de historias personales y anécdotas que permitieron acercar la disciplina al lenguaje teatral.

“Pude conocer historias y anécdotas muy importantes de la vida de los profesionales, algunas de las cuales están incluidas ya que acercan a cualquier persona en esta temática tan compleja pero apasionante”, señaló Rodríguez sobre el proceso de elaboración de la obra.

De esta manera, el show central buscará combinar el rigor científico con una narración accesible para públicos de distintas edades, con una propuesta que acerque el patrimonio paleontológico de San Juan a través de la música, la ficción y los recursos escénicos.

Tres noches de espectáculo en el Velódromo

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol tendrá su show central durante tres jornadas consecutivas: el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, en el Velódromo Vicente Chancay.

Con “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, la celebración provincial apostará a una historia que vincula la identidad científica de San Juan con la imaginación infantil y el talento artístico local. La propuesta buscará convertir el escenario en un espacio de encuentro entre generaciones, con los dinosaurios y la búsqueda de conocimiento como ejes de un viaje por el pasado, el presente y los sueños de futuro.